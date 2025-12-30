Festejos de Año Nuevo: cuáles son las 36 fiestas habilitadas en Mendoza en medio de estrictos controles

El Gobierno provincial confirmó las fiestas habilitadas en el Gran Mendoza y en el Este, además del Valle de Uco y el Sur. También se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

De cara a la llegada del Año Nuevo 2026, el Gobierno provincial confirmó cuáles serán las fiestas habilitadas para celebrar y cómo serán los controles para evitar eventos clandestinos, con un fuerte despliegue de inspectores en bares, boliches y fiestas privadas.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, los operativos estarán a cargo de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salubridad durante los festejos.

Para la noche del 31 de diciembre, se habilitaron 36 fiestas en toda la provincia: 18 en el Gran Mendoza, 4 en la zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

Los horarios especiales incluyen: ingreso y venta de entradas hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5.30; y cierre y finalización de los eventos a las 7.30.

Ante cualquier irregularidad o la realización de fiestas clandestinas, los ciudadanos pueden realizar denuncias al 0800 222 0900, línea gratuita disponible las 24 horas.