Festejos de Año Nuevo: cuáles son las 36 fiestas habilitadas en Mendoza en medio de estrictos controles

El Gobierno provincial confirmó las fiestas habilitadas en el Gran Mendoza y en el Este, además del Valle de Uco y el Sur. También se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

De cara a la llegada del Año Nuevo 2026, el Gobierno provincial confirmó cuáles serán las fiestas habilitadas para celebrar y cómo serán los controles para evitar eventos clandestinos, con un fuerte despliegue de inspectores en bares, boliches y fiestas privadas.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, los operativos estarán a cargo de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salubridad durante los festejos.

Para la noche del 31 de diciembre, se habilitaron 36 fiestas en toda la provincia: 18 en el Gran Mendoza, 4 en la zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

Festejos de Año Nuevo: controles estrictos impulsados por el Gobierno provincial.
Los horarios especiales incluyen: ingreso y venta de entradas hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5.30; y cierre y finalización de los eventos a las 7.30.

Ante cualquier irregularidad o la realización de fiestas clandestinas, los ciudadanos pueden realizar denuncias al 0800 222 0900, línea gratuita disponible las 24 horas.

Gran Mendoza

  • En Maipú:

Fin de Año en el Coqui, Coquimbito Nigth Club, Maipú

Galpón Fest, Galpón Fest, Maipú

Fiesta Año Nuevo – El Roble, El Roble Wake Complex, Maipú

Año Nuevo, La Finquita 1920, Maipú

New Rock Club Amanecer Bajo Las Estrellas, Bodega Vila, Maipú

Fiesta de Fin de Año, Bar Ipa, Maipú

Fiesta de Fin de Año, La Birrita Garden Bar, Maipú

  • En Luján de Cuyo:

Yard, Salón de Carolis, Luján de Cuyo

New Years Eve/ Todo Producciones, Bodega A16, Luján de Cuyo

Ve a la P*ta Fiesta Vol III, Salón Alma Hydra, Luján de Cuyo

Bailable Año Nuevo, Cima Bar, Luján

Club del Sodeado, Waby Fun Clu, Luján de Cuyo

  • En Guaymallén:

Guy J & Guy Mantzur x Endless Sound Nye, Quinta Las Rosas, Guaymallén

El Ático Marcos Faraone, Quinta Doña Elvira, Guaymallén

  • En Las Heras:

Año Nuevo Pedemonte, Pedemonte, Las Heras

Fiesta de Fin de Año, Cerro, Las Heras

Año Nuevo Complejo Las Rosas, Complejo Las Rosas, Las Heras

  • En Lavalle:

Evento Bailable Año Nuevo, El Barcito, Lavalle

Este

Cambalache Fest, Club Juventud Unidad, La Paz

La Fabulosa, Plan B, La Paz

Word 360, Club Atlético San Martín, San Martín

Club del Perreo Año Nuevo, Club Social y Dep., La Dormida, Santa Rosa

Valle Uco

  • En Tunuyán:

Renacer, Sofía Disco, Tunuyán

Año Nuevo Colombia, Espacio Republic, Tunuyán

Delirium, Valley House, Tunuyán

Proyecto X, Camping Don Alberto, Tunuyán

Fin de Año, Finca Don Carlos, Tunuyán

  • En San Carlos:

Año Nuevo 31/12, Bodega Event Brand, San Carlos

Fiesta Haras, M.K.M., San Carlos

  • En Tupungato:

Año Nuevo, La Fortaleza Reber, Tupungato

Fiesta de Fin de Año, Bodega Jean Bousquet, Tupungato

Sur

Fiesta Over, Predio Ferial, General Alvear

Nova Año Nuevo, Pivovar, General Alvear

Fiesta Comienzo de Año, Scandinavian Eventos, Malargüe

Fiesta Nomade, Finca Las Perdices, San Rafael

Año Nuevo Mágico, Club San Martín de Monte Comán, San Rafael.

