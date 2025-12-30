30 de diciembre de 2025 - 12:11

Masa de tacos para renovar el menú de Año Nuevo: se hacen con solo tres ingredientes

Cocinar en casa no debe ser un dolor de cabeza, ya que también existen opciones fáciles y deliciosas como esta.

Esta receta es perfecta para reversionar los tacos y cocinar rápido.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Preparar tacos en casa puede ser una experiencia deliciosa, especialmente si haces la masa desde cero. La clave está en lograr una masa con la textura perfecta, sabor auténtico y forma adecuada. Es por eso que te compartimos una receta simple que solo requiere tres ingredientes básicos.

Para un sabor más auténtico, asegúrate de utilizar harina de maíz de buena calidad. Además, si buscas un toque extra de sabor para sumar a tu menú, puedes añadir una cucharadita de manteca derretida o aceite vegetal a la masa.

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina de maíz nixtamalizado.
  • 1 ½ tazas de agua tibia.
  • 1 pizca de sal.

Paso a paso para hacer la masa de tacos

  1. En un tazón grande, combina la harina de maíz con la sal. Es importante usar harina de maíz nixtamalizado, ya que es la que se usa tradicionalmente para hacer tortillas.
  2. Poco a poco, vierte el agua tibia en la mezcla de harina y sal, mientras revuelves con una mano o una cuchara de madera. Continúa añadiendo agua hasta que la masa tenga una consistencia suave y homogénea. Debe ser manejable y no demasiado pegajosa. Si sientes que está demasiado seca, añade más agua.
  3. Amasa la mezcla durante unos minutos hasta que esté bien integrada. Luego, divide la masa en bolas del tamaño de una nuez, aproximadamente. Coloca cada bola entre dos hojas de papel encerado o plástico para evitar que se pegue, y aplánalas con una prensa para tortillas o un rodillo hasta que queden finas, con un grosor de 1-2 mm.
  4. Calienta una sartén o comal a fuego medio-alto. Cocina cada tortilla durante unos 30 segundos por lado, hasta que empiecen a formarse pequeñas burbujas y se vean cocidas. No deben quedar secas ni quebradizas; la textura debe ser flexible pero firme.
