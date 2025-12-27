Azúcar sin conservantes: se prepara usando un solo ingrediente vegetal

Esta receta es fácil de hacer, te ayuda a ahorrar y permite que reemplaces el azúcar tradicional en tus comidas haciendo todo más saludable.

No es novedad que el mundo de la gastronomía crece todos los días un poco más y son cada vez más las novedades para aquellos curiosos que quieren volverse expertos, sobre todo si eso significa poder hacerlo con preparaciones que ayuden a cuidar la salud.

En esta ocasión, te mostramos un tip saludable que para que logres hacer tu propia azúcar y te ahorres el dinero y tiempo que conlleva conseguir los paquetes en los kisocos o supermercados.

Para hacer esta azúcar no hace falta que tengas endulzantes, edulcorantes o alternativas. Es más, solo se usa un ingrediente y no es artificial.

Ingredientes Una remolacha grande – no importa si está madura o no-. Paso a paso para hacer azúcar con una remolacha Con los elementos sobre la mesa, se debe comenzar el fácil procedimiento de la elaboración de este azúcar.

Lavar y cortar la remolacha en un recipiente y colocarlas sobre el papel para que pierda liquido. Dejar que se seque a temperatura ambiente. Si estás ansioso también podés colocarla en el horno a una temperatura de 100 grados sin olvidarte de mover y revisar con frecuencia. Si en tu casa hay un deshidratador, llevá las rebanadas de remolacha y déjalas hasta que notes que esté crujiente. Retira las rebanadas de remolachas y move bien. La consistencia de azúcar que obtuviste, guárdala en un frasco de vidrio previamente sanitizado y limpio. Recordemos que esta receta natural tiene múltiples beneficios para la salud porque la remolacha previene el cáncer y algunas enfermedades crónicas.

Por otro lado, colabora con el relajamiento de los vasos sanguíneos, ayuda a la circulación y de un mejor rendimiento físico. Sin embargo, es fundamental que, antes de consumirla, consultes con tu médico.