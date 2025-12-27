Azúcar sin conservantes: se prepara usando un solo ingrediente vegetal

Una remolacha grande – no importa si está madura o no-.
Paso a paso para hacer azúcar con una remolacha
Con los elementos sobre la mesa, se debe comenzar el fácil procedimiento de la elaboración de este azúcar.
Lavar y cortar la remolacha en un recipiente y colocarlas sobre el papel para que pierda liquido.
Dejar que se seque a temperatura ambiente. Si estás ansioso también podés colocarla en el horno a una temperatura de 100 grados sin olvidarte de mover y revisar con frecuencia.
Si en tu casa hay un deshidratador, llevá las rebanadas de remolacha y déjalas hasta que notes que esté crujiente.
Retira las rebanadas de remolachas y move bien.
La consistencia de azúcar que obtuviste, guárdala en un frasco de vidrio previamente sanitizado y limpio.
Recordemos que esta receta natural tiene múltiples beneficios para la salud porque la remolacha previene el cáncer y algunas enfermedades crónicas.
Por otro lado, colabora con el relajamiento de los vasos sanguíneos, ayuda a la circulación y de un mejor rendimiento físico. Sin embargo, es fundamental que, antes de consumirla, consultes con tu médico.