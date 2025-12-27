27 de diciembre de 2025 - 11:46

Azúcar sin conservantes: se prepara usando un solo ingrediente vegetal

Esta receta es fácil de hacer, te ayuda a ahorrar y permite que reemplaces el azúcar tradicional en tus comidas haciendo todo más saludable.

Por Alejo Zanabria

En esta ocasión, te mostramos un tip saludable que para que logres hacer tu propia azúcar y te ahorres el dinero y tiempo que conlleva conseguir los paquetes en los kisocos o supermercados.

Ingredientes

  • Una remolacha grande – no importa si está madura o no-.

Paso a paso para hacer azúcar con una remolacha

Con los elementos sobre la mesa, se debe comenzar el fácil procedimiento de la elaboración de este azúcar.

  1. Lavar y cortar la remolacha en un recipiente y colocarlas sobre el papel para que pierda liquido.
  2. Dejar que se seque a temperatura ambiente. Si estás ansioso también podés colocarla en el horno a una temperatura de 100 grados sin olvidarte de mover y revisar con frecuencia.
  3. Si en tu casa hay un deshidratador, llevá las rebanadas de remolacha y déjalas hasta que notes que esté crujiente.
  4. Retira las rebanadas de remolachas y move bien.
  5. La consistencia de azúcar que obtuviste, guárdala en un frasco de vidrio previamente sanitizado y limpio.
Recordemos que esta receta natural tiene múltiples beneficios para la salud porque la remolacha previene el cáncer y algunas enfermedades crónicas.

Por otro lado, colabora con el relajamiento de los vasos sanguíneos, ayuda a la circulación y de un mejor rendimiento físico. Sin embargo, es fundamental que, antes de consumirla, consultes con tu médico.

