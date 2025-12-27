27 de diciembre de 2025 - 10:05

El cambio drástico que vivirán 3 signos antes de la llegada del 2026

La astrología nos prepara para recibir el 2026 con las manos llenas y el corazón ligero. Es momento de hacer y ver cambios.

Este fin de año viene recargado de cambios para algunos de los signos del zodíaco.

Por Alejo Zanabria

Si sientes una energía diferente en todo lo que te rodea, no te asustes, no es solo la despedida del 2025. La reconocida astróloga Mizada Mohamed revela que entre el 29 y el 31 de diciembre, el universo abrirá portales de abundancia que no se repetirán.

Estamos en un momento del año donde las estrellas parecen alinearse para darnos un empujón final. Según la experta, el clima astrológico de la última semana del año está marcado por un fuerte "Stellium en Capricornio". Es decir, hay una acumulación de planetas en un signo de tierra que nos pide aterrizar nuestros sueños.

Astrologia
Este fin de año viene recargado de cambios para algunos de los signos del zodíaco.

Es una energía de "cosecha". Lo que sembraste desde marzo o abril de este año comenzará a dar frutos justo ahora. No es casualidad que sientas ganas de cerrar ciclos, de limpiar tu casa o de llamar a alguien que no ves hace tiempo. El cielo nos está preparando para recibir el 2026 renovados.

Los tres signos que vivirán un cambio drástico esta semana

  • Aries: Un mensaje que vale oro

Para este signo, la recomendación de Mizada es clara: mantén el celular cerca y el corazón abierto. Estos tres días, especialmente el 31 de diciembre, traen una propuesta importante.

La astrología advierte que los arianos tienen "todas las de ganar", pero hay una condición: guarda silencio. No deben contar sus planes antes de que se concreten.

Astrología
Este fin de año viene recargado de cambios para algunos de los signos del zodíaco.

  • Virgo: El gran momento de la renovación

Los Virgo son los favoritos del Stellium en Capricornio. Si tenías en mente remodelar tu casa, cambiar de coche o hacer una inversión, ¡hazlo! La claridad mental te llega este martes 30. Mizada sugiere que no escuches las voces negativas. Es tu momento de hacer realidad lo que siempre quisiste y dejar atrás la zona de confort.

  • Capricornio: El protagonista absoluto

Capricornio es de los que mejor la pasará. Con el Sol en su signo, son los líderes de la semana. Estos días recibirán un regalo emocional que no esperaban. Puede ser una reconciliación o un gesto de amor que te hará sentir muy valorado. Tus jefes o superiores tienen los ojos puestos en ti, y aunque sientas más responsabilidades, también tendrás más libertad de acción y una notable mejoría económica.

