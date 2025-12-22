22 de diciembre de 2025 - 15:00

Si tenés una silla de metal vieja en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Con reciclaje y una silla de metal vieja, podés armar un zapatero con asiento estético, funcional y perfecto para la entrada.

Si tenés una silla de metal vieja en casa, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea
Por Andrés Aguilera

Una silla de metal vieja, aunque esté despintada o en desuso, puede transformarse en un banco decorativo moderno y funcional. Lejos de ser chatarra, este tipo de estructura es ideal para reciclar y convertirla en un mueble práctico, perfecto para entradas, dormitorios o livings. Con pocos materiales y una intervención simple, el resultado es estético, actual y totalmente reutilizable.

Materiales simples, resultado “de tienda”

  • Buscá una estructura firme de metal, aunque esté despintada o con marcas.
  • Vas a necesitar pintura en aerosol, un tablero para el asiento y tela neutra.
  • Sumá espuma (fina) si querés más comodidad y un segundo tablero para hacer el estante inferior.

Con eso ya tenés el corazón del proyecto, sin gastar de más.

reciclaje
Las sillas de metal viejas pueden tener una nueva vida con esta idea de reciclaje.

Las sillas de metal viejas pueden tener una nueva vida con esta idea de reciclaje.

Paso a paso para armar el zapatero con asiento

  1. Primero, limpiá la estructura: desengrasá, lijá lo suelto y sacá óxido superficial.
  2. Después, aplicá aerosol para metal (negro mate, blanco tiza o dorado suave).
  3. Para el asiento, cortá un tablero del tamaño justo y pegá espuma arriba.
  4. Tapizá con una tela lisa (beige, gris, crudo) y grapá por debajo.
  5. El estante inferior se hace con otro tablero: puede ser madera, MDF o incluso melamina.
  6. Atornillalo o fijalo con soportes metálicos, dejando espacio para calzado cómodo.

Si querés que se vea prolijo como en la foto, ordená por “pares” y sumá una canasta. Ese detalle lo vuelve decorativo y no solo funcional.

Reciclaje
Las sillas de metal viejas pueden tener una nueva vida con esta idea de reciclaje.

Las sillas de metal viejas pueden tener una nueva vida con esta idea de reciclaje.

Dónde queda mejor y cómo “subirlo de nivel” estético

Este zapatero con asiento funciona perfecto como recibidor: llegás, apoyás cosas y guardás zapatos. También va bárbaro en dormitorio, al pie de cama, como banqueta auxiliar.

Para que quede bien “editorial”, evitá colores estridentes y sumá texturas suaves: manta, libro, vela. La clave es mantener una paleta neutra y líneas simples, sin recargar.

