Pocos lo saben: hemos estado usando mal los difusores de olor y por esto perfuman menos tiempo

Colocar solo la mitad de las varillas y renovarlas cada dos semanas evita la evaporación acelerada y garantiza que el aroma se mantenga activo en el ambiente.

Esta es la razón por la que has estado usando mal los difusores.

Muchas personas han estado colocando mal todas las varillas al abrir un difusor nuevo. Aunque los sets suelen incluir doce unidades, usarlas al mismo tiempo acelera la evaporación del líquido sin mejorar la experiencia. El secreto para un ambiente perfumado reside en la dosificación estratégica y el recambio periódico del material.

El funcionamiento de un difusor parece sencillo, pero la mayoría de los usuarios desperdicia el producto por falta de información técnica. El primer paso correcto es retirar el sello de seguridad y volver a colocar la tapa blanca abierta. Al recibir un envase con doce varillas, la tendencia natural es introducirlas todas para obtener una fragancia más intensa. Sin embargo, esto provoca que el perfume trepe por demasiados canales de fibra simultáneamente, lo que acelera el consumo del líquido de forma drástica.

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Por qué el aroma deja de sentirse a los quince días Para optimizar el recurso, es fundamental colocar solamente seis varillas en el recipiente. Esta cantidad es suficiente para cubrir el área de una habitación estándar sin saturar el aire ni agotar el contenido en pocos días. El resto de las varillas no son decorativas ni sirven para aumentar la potencia, sino que cumplen una función de mantenimiento esencial que suele pasar inadvertida para el consumidor promedio.

Incluso usando la cantidad correcta de elementos, es común notar que el aroma pierde fuerza con el paso del tiempo. Este fenómeno se debe a la saturación de las varillas, un estado en el que las fibras se empapan por completo y dejan de cumplir su función de difusión. Cuando esto ocurre, el líquido permanece estancado en el envase y ya no se libera hacia el exterior, aunque las varillas se vean totalmente húmedas.

image Cómo utilizar correctamente las varillas La solución no es dar vuelta las piezas viejas, sino reemplazarlas por el set de repuesto que se guardó inicialmente. Alrededor de los quince días de uso, se deben retirar las primeras seis varillas saturadas y colocar las seis restantes que venían en el paquete. Este cambio permite que el ciclo de difusión se reinicie con fibras limpias y capaces de absorber el perfume nuevamente. Entender que las doce unidades no deben usarse juntas transforma la duración del producto, evitando el desperdicio de fragancia y asegurando una ambientación constante.