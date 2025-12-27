27 de diciembre de 2025 - 10:20

Chau al día de 24 horas: El fenómeno astronómico que hará que los días duren 25 horas, según la ciencia

La Luna actúa como un "freno" para nuestro planeta. Científicos estiman que los días pasarán a tener 25 horas debido a un cambio en la rotación terrestre.

¿Días de 25 horas? El inesperado cambio en la rotación de la Tierra que ya tiene fecha estimada.

¿Días de 25 horas? El inesperado cambio en la rotación de la Tierra que ya tiene fecha estimada.

Foto:

Por Cristian Reta

¿Sentís que el día no te alcanza para nada? La ciencia tiene una noticia que parece de ciencia ficción, pero es real: los días en la Tierra están dejando de durar 24 horas. Aunque el cambio sea imperceptible para nosotros, nuestro planeta gira cada vez más lento.

Leé además

pan de queso en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de queso en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
no lo tires mas: el mejor fertilizante natural para potus y suculentas, lo dejas ir por tus canerias

No lo tires más: el mejor fertilizante natural para potus y suculentas, lo dejás ir por tus cañerías

Por Daniela Leiva

Este fenómeno se debe a un "tira y afloja" constante entre la Tierra y la Luna. La gravedad lunar genera las mareas, y esa masa de agua chocando contra el lecho marino crea una fricción que le roba energía al planeta, actuando como un freno de mano.

image

¿Cuándo tendremos un día de 25 horas?

Si ya estás planeando qué hacer con esa hora extra, vas a tener que esperar bastante. Las estimaciones de investigadores de la Universidad de Toronto indican que el día de 25 horas llegará en unos 200 millones de años.

Aun así, el ajuste es constante. Actualmente, los científicos comparan relojes atómicos de alta precisión con registros históricos de eclipses antiguos para medir cuánto se retrasa el planeta. Es tan real que, a veces, hay que añadir "segundos intercalares" para que nuestros relojes no se desincronicen de la rotación terrestre.

image

El clima también "frena" al planeta

La Luna no es la única responsable. Según la NASA, el derretimiento de los hielos y la redistribución de agua debido al cambio climático también afectan la velocidad de giro.

Es como una bailarina que gira sobre su eje: si mueve el peso de su cuerpo (en este caso, el agua de los polos), su velocidad cambia,. Aunque no afectará nuestra vida cotidiana, la Tierra nos recuerda que no es una pieza rígida, sino un sistema en constante transformación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

fresco y sin horno: como hacer un delicioso y cremoso postre de vainilla, dulce de leche y coco

Fresco y sin horno: cómo hacer un delicioso y cremoso postre de vainilla, dulce de leche y coco

Por Daniela Leiva
Este fin de año viene recargado de cambios para algunos de los signos del zodíaco.

El cambio drástico que vivirán 3 signos antes de la llegada del 2026

Por Alejo Zanabria
Los poderosos rituales en la previa de Año Nuevo.

Año Nuevo 2026: Los rituales infalibles para atraer dinero, salud y amor según el Feng Shui

Por Cristian Reta
Alerta naranja en Buenos Aires por la ola de calor: ¿cuándo cesan las altas temperaturas?

Ejercicio en días de mucho calor: las recomendaciones de los especialistas para mejorar tu entrenamiento

Por Redacción