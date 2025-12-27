Chau al día de 24 horas: El fenómeno astronómico que hará que los días duren 25 horas, según la ciencia

La Luna actúa como un "freno" para nuestro planeta. Científicos estiman que los días pasarán a tener 25 horas debido a un cambio en la rotación terrestre.

¿Sentís que el día no te alcanza para nada? La ciencia tiene una noticia que parece de ciencia ficción, pero es real: los días en la Tierra están dejando de durar 24 horas. Aunque el cambio sea imperceptible para nosotros, nuestro planeta gira cada vez más lento.

Este fenómeno se debe a un "tira y afloja" constante entre la Tierra y la Luna. La gravedad lunar genera las mareas, y esa masa de agua chocando contra el lecho marino crea una fricción que le roba energía al planeta, actuando como un freno de mano.

image ¿Cuándo tendremos un día de 25 horas? Si ya estás planeando qué hacer con esa hora extra, vas a tener que esperar bastante. Las estimaciones de investigadores de la Universidad de Toronto indican que el día de 25 horas llegará en unos 200 millones de años.

Aun así, el ajuste es constante. Actualmente, los científicos comparan relojes atómicos de alta precisión con registros históricos de eclipses antiguos para medir cuánto se retrasa el planeta. Es tan real que, a veces, hay que añadir "segundos intercalares" para que nuestros relojes no se desincronicen de la rotación terrestre.

image El clima también "frena" al planeta La Luna no es la única responsable. Según la NASA, el derretimiento de los hielos y la redistribución de agua debido al cambio climático también afectan la velocidad de giro.

Es como una bailarina que gira sobre su eje: si mueve el peso de su cuerpo (en este caso, el agua de los polos), su velocidad cambia,. Aunque no afectará nuestra vida cotidiana, la Tierra nos recuerda que no es una pieza rígida, sino un sistema en constante transformación.