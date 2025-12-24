Pan de queso en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina

Batí el huevo con la sal en un bowl chico hasta integrarlo bien y lograr una mezcla pareja.

Sumá la maicena y el queso rallado, mezclando con cuchara hasta que no queden grumos visibles.

Agregá la leche y el aceite, revolviendo hasta obtener una masa espesa, cremosa y fácil de manejar.

Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para que el pan leve durante la cocción.

Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite repartidas con papel.

Volcá la mezcla en el centro y extendela, formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor.

Cociná tapado entre 3 y 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.