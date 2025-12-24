24 de diciembre de 2025 - 11:36

Pan de queso en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Recetas. Un pan de queso casero, sin harina y listo en minutos. Se cocina en sartén y queda dorado, esponjoso y muy sabroso.

Por Andrés Aguilera

El pan de queso en sartén es una opción ideal cuando buscás algo calentito, sabroso y rápido, sin prender el horno ni usar harina de trigo. Se prepara en minutos, queda esponjoso por dentro y dorado por fuera, y es perfecto para el desayuno, la merienda o como base de un sándwich simple.

Ingredientes necesarios

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de maicena

  • 2 cucharadas de queso rallado (reggianito, sardo o parmesano)

  • 1 cucharada de leche o yogur natural

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • 1 cucharadita de aceite

(Opcional: pimienta, orégano o semillas para darle más sabor.)

Paso a paso del pan de queso en sartén

  • Batí el huevo con la sal en un bowl chico hasta integrarlo bien y lograr una mezcla pareja.

  • Sumá la maicena y el queso rallado, mezclando con cuchara hasta que no queden grumos visibles.

  • Agregá la leche y el aceite, revolviendo hasta obtener una masa espesa, cremosa y fácil de manejar.

  • Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para que el pan leve durante la cocción.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite repartidas con papel.

  • Volcá la mezcla en el centro y extendela, formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor.

  • Cociná tapado entre 3 y 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.

  • Dalo vuelta con cuidado y cociná el otro lado 2 minutos más, hasta que quede dorado y bien cocido.

El resultado es un pan de queso flexible, húmedo y muy aromático, ideal para comer recién hecho.

Consejos para que salga perfecto

  • Usá siempre fuego bajo, porque la maicena se dora rápido y puede quemarse.

  • Elegí un queso sabroso, ya que es el protagonista del pan.

  • Para más esponjosidad, batí bien el huevo antes de sumar los secos.

  • Para versión más intensa, agregá un poco más de queso a la masa.

Cómo servirlo

Este pan de queso en sartén queda riquísimo solo, con manteca, queso crema o palta. También se puede cortar al medio y rellenar con jamón y queso, tomate o huevo, para un sándwich rápido y casero.

