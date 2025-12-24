Pan de queso en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

El cuando buscás algo calentito, sabroso y rápido, sin prender el horno ni usar harina de trigo. Se prepara en minutos, queda pan de queso en sartén es una opción ideal esponjoso por dentro y dorado por fuera, y es perfecto para el desayuno, la merienda o como base de un sándwich simple.
Ingredientes necesarios
1 huevo
3 cucharadas de maicena
2 cucharadas de queso rallado (reggianito, sardo o parmesano)
1 cucharada de leche o yogur natural
½ cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de sal
1 cucharadita de aceite
(Opcional: pimienta, orégano o semillas para darle más sabor.)
Paso a paso del pan de queso en sartén Batí el huevo con la sal en un bowl chico hasta integrarlo bien y lograr una mezcla pareja.
Sumá la maicena y el queso rallado, mezclando con cuchara hasta que no queden grumos visibles.
Agregá la leche y el aceite, revolviendo hasta obtener una masa espesa, cremosa y fácil de manejar.
Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para que el pan leve durante la cocción.
Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite repartidas con papel.
Volcá la mezcla en el centro y extendela, formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor.
Cociná tapado entre 3 y 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.
Dalo vuelta con cuidado y cociná el otro lado 2 minutos más, hasta que quede dorado y bien cocido.
El resultado es un
pan de queso flexible, húmedo y muy aromático, ideal para comer recién hecho.
Consejos para que salga perfecto Usá siempre fuego bajo, porque la maicena se dora rápido y puede quemarse.
Elegí un queso sabroso, ya que es el protagonista del pan.
Para más esponjosidad, batí bien el huevo antes de sumar los secos.
Para versión más intensa, agregá un poco más de queso a la masa. Cómo servirlo
Este
pan de queso en sartén queda riquísimo solo, con manteca, queso crema o palta. También se puede cortar al medio y rellenar con jamón y queso, tomate o huevo, para un sándwich rápido y casero.