Torta de manzana en sartén: sin horno, lista en pocos minutos y con pocos ingredientes

Este tipo de recetas ganó popularidad porque resuelve antojos sin necesidad de técnicas complejas ni electrodomésticos. La cocción en sartén acelera los tiempos y conserva la humedad de la manzana, logrando una comida casera con sabor intenso. Además, usar pocos ingredientes hace que sea una opción económica y fácil de repetir.
Una de las claves de esta torta es su textura: queda tierna por dentro y levemente dorada por fuera. La manzana aporta dulzor natural y jugosidad, lo que permite reducir pasos y simplificar la preparación. Por eso, estas recetas rápidas se vuelven aliadas para improvisar una comida rica cuando no hay horno disponible o cuando el tiempo apremia.
Otro punto a favor es su versatilidad. Podés usar manzana roja o verde, sumar canela o ralladura de limón, o adaptar los ingredientes según lo que tengas. Esa flexibilidad explica por qué esta receta se repite tanto en la comida diaria: siempre sale bien y no exige precisión extrema.
Ingredientes
2 manzanas medianas
1 huevo
4 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de leche
6 cucharadas de harina leudante
1 cucharada de aceite
Opcional: canela o vainilla
Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas caseras que permiten resolver una comida dulce sin complicaciones.
Paso a paso
Pelá y cortá las manzanas en láminas finas. Este paso es clave para que la comida se cocine rápido.
En un bowl, batí el huevo con el azúcar y la leche hasta integrar bien los ingredientes.
Sumá la harina leudante y el aceite, mezclando hasta lograr una preparación lisa, típica de estas recetas simples.
Colocá las manzanas en una sartén antiadherente y volcá la mezcla por encima.
Tapá y cociná a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, hasta que la base esté firme.
Dala vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más. Serví tibia y disfrutá una comida casera hecha con pocos ingredientes.