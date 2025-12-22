Torta de manzana en sartén: sin horno, lista en pocos minutos y con pocos ingredientes

Una de las recetas más prácticas del momento: esta comida dulce se hace en sartén, con pocos ingredientes y sin usar horno.

La torta de manzana en sartén se transformó en una de las recetas favoritas para quienes buscan una comida dulce rápida, sin horno y con ingredientes que casi siempre están en casa. En pocos minutos, permite lograr una preparación húmeda, aromática y perfecta para acompañar el mate o el café.

Este tipo de recetas ganó popularidad porque resuelve antojos sin necesidad de técnicas complejas ni electrodomésticos. La cocción en sartén acelera los tiempos y conserva la humedad de la manzana, logrando una comida casera con sabor intenso. Además, usar pocos ingredientes hace que sea una opción económica y fácil de repetir.

image Torta casera con recetas simples, comida rápida y ingredientes accesibles. Una de las claves de esta torta es su textura: queda tierna por dentro y levemente dorada por fuera. La manzana aporta dulzor natural y jugosidad, lo que permite reducir pasos y simplificar la preparación. Por eso, estas recetas rápidas se vuelven aliadas para improvisar una comida rica cuando no hay horno disponible o cuando el tiempo apremia.

Otro punto a favor es su versatilidad. Podés usar manzana roja o verde, sumar canela o ralladura de limón, o adaptar los ingredientes según lo que tengas. Esa flexibilidad explica por qué esta receta se repite tanto en la comida diaria: siempre sale bien y no exige precisión extrema.

Ingredientes 2 manzanas medianas

1 huevo

4 cucharadas de azúcar

4 cucharadas de leche

6 cucharadas de harina leudante

1 cucharada de aceite

Opcional: canela o vainilla image Torta casera con recetas simples, comida rápida y ingredientes accesibles. Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas caseras que permiten resolver una comida dulce sin complicaciones.

Paso a paso Pelá y cortá las manzanas en láminas finas. Este paso es clave para que la comida se cocine rápido.

En un bowl, batí el huevo con el azúcar y la leche hasta integrar bien los ingredientes .

Sumá la harina leudante y el aceite, mezclando hasta lograr una preparación lisa, típica de estas recetas simples.

Colocá las manzanas en una sartén antiadherente y volcá la mezcla por encima.

Tapá y cociná a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, hasta que la base esté firme.

Dala vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más. Serví tibia y disfrutá una comida casera hecha con pocos ingredientes.