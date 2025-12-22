22 de diciembre de 2025 - 09:45

Torta de manzana en sartén: sin horno, lista en pocos minutos y con pocos ingredientes

Una de las recetas más prácticas del momento: esta comida dulce se hace en sartén, con pocos ingredientes y sin usar horno.

Torta casera con recetas simples, comida rápida y ingredientes accesibles.

Por Ignacio Alvarado

Esta receta es perfecta aprovechar la fruta madura.

Este tipo de recetas ganó popularidad porque resuelve antojos sin necesidad de técnicas complejas ni electrodomésticos. La cocción en sartén acelera los tiempos y conserva la humedad de la manzana, logrando una comida casera con sabor intenso. Además, usar pocos ingredientes hace que sea una opción económica y fácil de repetir.

Torta casera con recetas simples, comida rápida y ingredientes accesibles.

Una de las claves de esta torta es su textura: queda tierna por dentro y levemente dorada por fuera. La manzana aporta dulzor natural y jugosidad, lo que permite reducir pasos y simplificar la preparación. Por eso, estas recetas rápidas se vuelven aliadas para improvisar una comida rica cuando no hay horno disponible o cuando el tiempo apremia.

Otro punto a favor es su versatilidad. Podés usar manzana roja o verde, sumar canela o ralladura de limón, o adaptar los ingredientes según lo que tengas. Esa flexibilidad explica por qué esta receta se repite tanto en la comida diaria: siempre sale bien y no exige precisión extrema.

Ingredientes

  • 2 manzanas medianas

  • 1 huevo

  • 4 cucharadas de azúcar

  • 4 cucharadas de leche

  • 6 cucharadas de harina leudante

  • 1 cucharada de aceite

  • Opcional: canela o vainilla

    Torta casera con recetas simples, comida rápida y ingredientes accesibles.

Estos ingredientes simples son la base de muchas recetas caseras que permiten resolver una comida dulce sin complicaciones.

Paso a paso

  • Pelá y cortá las manzanas en láminas finas. Este paso es clave para que la comida se cocine rápido.

  • En un bowl, batí el huevo con el azúcar y la leche hasta integrar bien los ingredientes.

  • Sumá la harina leudante y el aceite, mezclando hasta lograr una preparación lisa, típica de estas recetas simples.

  • Colocá las manzanas en una sartén antiadherente y volcá la mezcla por encima.

  • Tapá y cociná a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, hasta que la base esté firme.

  • Dala vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más. Serví tibia y disfrutá una comida casera hecha con pocos ingredientes.

Esta receta es rápida, deliciosa y se hace con lo que hay en casa.

