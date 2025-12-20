Buñuelos dulces de banana: la receta rendidora de Jimena Monteverde en pocos pasos

La cocinera mostró la preparación de este plato típico con frutas que quedaron en casa y que se puede reutilizar para tener la merienda resuelta.

Jimena Monteverde sigue sorprendiendo al público en la televisión y en sus redes sociales con sus recetas tanto dulces como saladas que tiene su estilo propio para hacer en casa de forma sencilla y tener un plato listo sin ser un experto de la gastronomía.

La famosa cocinera muestra recetas que van desde lo salado a la dulce y son ideales para hacer en casa y llevar a reuniones. Los buñuelos son un clásico dulce que lleva harina y levadura y se pasa por frito, por arriba lleva azúcar. Si bien ese es el típico, hay versiones con frutas o con dulce de leche, entre otros.

Recetas Esta receta es perfecta aprovechar la fruta madura. web Jimena Monterverde mostró el paso a paso para hacer buñuelos de banana, una receta ideal para aprovechar las bananas maduras y crear un plato para la merienda en casa. Además, son rápidos de hacer y fritos, por lo que no falla en ninguna mesa familiar.