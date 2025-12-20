20 de diciembre de 2025 - 10:27

Buñuelos dulces de banana: la receta rendidora de Jimena Monteverde en pocos pasos

La cocinera mostró la preparación de este plato típico con frutas que quedaron en casa y que se puede reutilizar para tener la merienda resuelta.

Esta receta es perfecta aprovechar la fruta madura.

Por Alejo Zanabria

La famosa cocinera muestra recetas que van desde lo salado a la dulce y son ideales para hacer en casa y llevar a reuniones. Los buñuelos son un clásico dulce que lleva harina y levadura y se pasa por frito, por arriba lleva azúcar. Si bien ese es el típico, hay versiones con frutas o con dulce de leche, entre otros.

Jimena Monterverde mostró el paso a paso para hacer buñuelos de banana, una receta ideal para aprovechar las bananas maduras y crear un plato para la merienda en casa. Además, son rápidos de hacer y fritos, por lo que no falla en ninguna mesa familiar.

Ingredientes:

  • 1 banana bien madura.
  • 2 huevos.
  • 1 taza y 1/2 de harina leudante.
  • 3 cdas de azúcar.
  • Esencia de vainilla.
  • 1/4 taza de leche.
  • Aceite (para freír).
  • Azúcar extra para espolvorear.
El paso a paso de los buñuelos de banana de Jimena Monteverde

  1. Primero pelar y pisar la banana madura. Colocar en un recipiente con los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la harina. Mezclar bien todo.
  2. Luego incorporar la leche hasta lograr una mezcla espesa.
  3. Colocar en una sartén, el aceite para freír y calentar. Incorporar la preparación por cucharadas abundantes y dejar cocinar hasta que estén doradas.
  4. Retirar con una cuchara escurridora y pasar a una fuente con azúcar abundante. Dejar enfriar y ¡listo! para comer con el mate. Se puede agregar dulce de leche, crema pastelera u otro.
