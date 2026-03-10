Creá tu huerta casera en marzo: 5 verduras que crecen mejor en espacios pequeños

Con algunas macetas, tierra fértil y semillas adecuadas, es posible empezar a cultivar alimentos frescos incluso en espacios reducidos.

Con la llegada de marzo, muchas personas comienzan a mirar con más atención sus balcones, patios o pequeños jardines. El calor intenso del verano empieza a bajar y las temperaturas más suaves crean un contexto ideal para iniciar una huerta casera.

Incluso quienes viven en departamentos o cuentan con poco espacio pueden cultivar algunas verduras sin demasiada dificultad.

Las huertas en macetas, cajones o pequeños canteros se volvieron cada vez más populares porque permiten producir alimentos frescos en casa y, al mismo tiempo, conectar con el ritmo natural de las estaciones. La clave está en elegir cultivos que se adapten bien a recipientes pequeños y que no requieran demasiado espacio para crecer.

Cinco verduras que pueden crecer sin problemas en espacios reducidos 1-Lechuga La lechuga es una de las verduras más fáciles de cultivar en casa y una de las más recomendadas para huertas pequeñas.

Se adapta bien a macetas o jardineras y su crecimiento suele ser rápido.

Para sembrarla se puede usar una maceta de al menos 15 centímetros de profundidad con tierra suelta y rica en materia orgánica.

Las semillas se colocan a poca profundidad y se riegan suavemente para mantener la humedad. En pocas semanas comienzan a aparecer las primeras hojas. Además, es posible cosecharlas de manera gradual sin arrancar toda la planta. huerta chiquita de lechiga 2-Rúcula La rúcula es otra hoja verde que se adapta muy bien a espacios pequeños.

Tiene un crecimiento rápido y un sabor intenso que la convierte en un ingrediente habitual en ensaladas.

Se puede sembrar directamente en macetas o cajones con sustrato fértil y bien drenado.

Conviene ubicarla en un lugar con buena luz, aunque también tolera algo de sombra. El riego debe ser regular, evitando que la tierra se seque por completo. huerta de Rúcula 3-Cebolla de verdeo La cebolla de verdeo ocupa poco espacio y es muy útil en la cocina diaria.

Puede cultivarse en macetas medianas o incluso en recipientes largos tipo jardinera.

Para sembrarla se utilizan semillas o pequeños plantines.

Se recomienda dejar algunos centímetros de distancia entre cada uno para que las raíces se desarrollen correctamente. Con riegos moderados y buena exposición al sol, la planta crecerá de forma constante. Cebolla de verdeo 4-Espinaca La espinaca es una excelente opción para huertas de otoño .

Prefiere temperaturas más frescas y se adapta bien a macetas profundas o pequeños canteros.

Las semillas se siembran a poca profundidad y se cubren con una capa fina de tierra.

Es importante mantener el sustrato húmedo durante la germinación. Con el paso de las semanas se pueden cosechar las hojas externas y permitir que la planta siga produciendo. espinaca (2) 5-Rabanito El rabanito es uno de los cultivos más rápidos para huertas caseras. En pocas semanas puede estar listo para la cosecha , lo que lo convierte en una buena alternativa para quienes recién empiezan.

Se siembra directamente en macetas de al menos 15 o 20 centímetros de profundidad.

de profundidad. Las semillas deben colocarse separadas para que las raíces tengan espacio para crecer. Necesita buena luz y riegos regulares, pero no excesivos. huerta de rabanitos