Cómo hacer deliciosas trufas de coco y limón en minutos: receta sin harinas, sin azúcar y pocos ingredientes

Con pocos ingredientes y casi sin esfuerzo, estas trufas de coco y limón se convierten en una opción práctica para quienes buscan un dulce rápido, sin harinas.

Hay recetas que aparecen justo cuando uno quiere algo dulce pero sin complicarse demasiado y las trufas caseras entran en esa categoría: se preparan en minutos, no necesitan horno y permiten resolver una merienda o un antojo con muy pocos ingredientes.

En ese contexto, las trufas de coco y limón se volvieron una de las preparaciones rápidas más populares en redes y en cocinas caseras. La combinación del coco con el toque cítrico del limón logra un sabor fresco, suave y muy aromático. Lo mejor es que la receta se puede hacer con ingredientes simples, de los que muchas veces ya están en la alacena.

Además, es una preparación perfecta para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina. No requiere batidoras, hornos ni técnicas especiales: alcanza con mezclar, enfriar y formar las trufas con las manos.

Ingredientes para la preparación 1 taza de leche en polvo sin azúcar

2 cucharadas soperas de endulzante (puede ser stevia, sucralosa o el que uses habitualmente)

Jugo de 1/2 limón

1 chorrito de agua

1 taza de coco rallado

Opcional: hasta 1/2 taza más de coco rallado para ajustar la textura

Coco rallado extra para rebozar trufas de coco y limón El paso a paso para hacer trufas de coco y limón En un bowl colocá la leche en polvo, el endulzante y el coco rallado. Mezclá bien los ingredientes secos para que se integren de manera pareja. Agregá el jugo de medio limón y un pequeño chorrito de agua. Mezclá con una cuchara o espátula hasta empezar a formar una pasta. Si la preparación queda demasiado seca, podés sumar apenas un poco más de agua. Si, por el contrario, queda muy húmeda, agregá un poco más de coco rallado. La textura ideal es una masa suave que se pueda compactar con las manos sin que se desarme. Una vez que la mezcla esté lista, tapá el bowl y llevalo a enfriar para que tome consistencia. Tenés dos opciones: Freezer: unos 30 minutos Heladera: alrededor de 1 hora Cuando la preparación esté firme, retirala del frío y comenzá a formar pequeñas bolitas con las manos, del tamaño de una nuez aproximadamente. Colocá un poco de coco rallado en un plato y pasá cada trufa por encima para que quede bien cubierta. Este paso no solo suma sabor, sino que también ayuda a que las trufas no se peguen entre sí. Una vez listas, podés guardarlas en un recipiente hermético en la heladera durante varios días. Se mantienen firmes, frescas y listas para servir en cualquier momento.