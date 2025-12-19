19 de diciembre de 2025 - 16:06

Sin gluten, fresco y rendidor: cómo hacer un delicioso cheesecake vasco

Fácil, cremoso y saludable, este postre vasco en licuadora es la prueba de que los grandes postres también pueden ser simples.

cheesecake vasco.
cheesecake vasco
Por Daniela Leiva

El cheesecake vasco cremoso por dentro, con esa superficie dorada casi quemadita y una textura que se desarma en la boca, es de esos postres que parecen de pastelería pero que, con la receta correcta, se pueden hacer sin complicarse. Y existe una versión saludable, sin harinas, sin gluten, sin azúcar y lista en minutos, que es la tentación total.

Leé además

sin gluten, sin azucar y sin horno: como hacer una torta de limon con frutos rojos fresca y esponjosa

Sin gluten, sin azúcar y sin horno: cómo hacer una torta de limón con frutos rojos fresca y esponjosa

Por Daniela Leiva
que es la pavlova: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Qué es la pavlova: la receta para hacerla en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera

Esta adaptación mantiene todo lo que hace irresistible al clásico: cremosidad, sabor intenso y ese efecto especial al cortarlo. Pero suma un plus clave para la vida real, se prepara todo junto en la licuadora o en un bowl, sin pasos raros ni técnicas complicadas. Ideal para quienes quieren algo rico, liviano y rendidor, sin pasar horas en la cocina ni llenar la mesada de utensilios.

Otra gran ventaja es que es un postre que se adapta a distintos momentos. Va perfecto para un almuerzo de domingo, una cena con amigos o simplemente para tener algo dulce en la heladera durante la semana.

cheesecake vasco

Cada porción ronda las 100 calorías, es alta en proteínas y baja en hidratos, por lo que también resulta una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar placer.

El cheesecake vasco saludable demuestra que no hace falta usar harina, azúcar ni manteca para lograr una textura increíble. Con buenos lácteos, huevos y un edulcorante a elección, el resultado es un postre suave, equilibrado y muy fácil de personalizar. Se puede comer solo, bien frío, o acompañar con frutas, mermeladas sin azúcar o un hilo de chocolate amargo.

Ingredientes para el postre sin gluten

(Para un molde chico de unos 15 cm. Si usás uno más grande, duplicá las cantidades)

  • 300 g de queso crema
  • 200 g de yogur griego o yogur natural
  • 3 cucharadas de stevia o edulcorante a gusto
  • Alternativa: 100 g de eritritol o azúcar común
  • 3 huevos
  • Un chorrito de esencia de vainilla

El paso a paso

  1. Colocá todos los ingredientes en la licuadora. Si no tenés, podés hacerlo perfectamente en un bowl usando batidor de mano. Procesá o mezclá hasta obtener una preparación lisa, homogénea y sin grumos.
  2. Forrá un molde con papel manteca o papel para horno, dejando que sobresalga un poco por los bordes. Esto va a facilitar el desmolde una vez que el cheesecake esté listo.
  3. Verté la mezcla en el molde y llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 50 minutos.
  4. Si preferís, también podés cocinarlo en airfryer a 180–190 °C durante aproximadamente 40 minutos.
  5. Una vez cocido, retiralo del horno y dejalo enfriar a temperatura ambiente. Luego, llevá a la heladera por al menos un par de horas para que tome la textura ideal.
  6. Desmoldá con cuidado y serví solo o acompañado con mermelada sin azúcar, salsa de chocolate sin azúcar o frutas frescas.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin gluten: como hacer un delicioso y esponjoso budin de vainilla y chocolate

Sin gluten: cómo hacer un delicioso y esponjoso budín de vainilla y chocolate

Por Daniela Leiva
Esta receta es ideal para quienes desean comer liviano sin privarse de ricos sabores.

Tarta de zapallo sin gluten: la receta de Maru Botana que es sana y se hace en 20 minutos

Por Alejo Zanabria
los carozos de duraznos no los tires, tenes un tesoro en casa: por que y para que sirven

Los carozos de duraznos no los tires, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

Por Daniela Leiva
5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, segun veterinarios

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios

Por Andrés Aguilera