Sin gluten, sin azúcar y sin horno: cómo hacer una torta de limón con frutos rojos fresca y esponjosa

Hay momentos en los que dan ganas de algo dulce, pero no pesado. Algo que acompañe el mate, el café de la tarde o incluso funcione como postre después de una comida liviana. Para esos días, esta torta de limón con frutos rojos es una gran aliada.
Esta torta es muy fácil de hacer y con pocos ingredientes podrás tener un acompañamiento para el mate, el café o la infusión que prefieras.
Esta preparación es fresca, suave, con ese toque cítrico que despierta el paladar y el contraste justo de los frutos rojos, que aportan color y un punto ácido irresistible.
Lo mejor de esta receta es que combina sabor y simpleza con una propuesta más saludable. No lleva harinas ni azúcar, es sin gluten y además resulta proteica, ideal para quienes buscan opciones más equilibradas sin resignar placer.
La textura queda esponjosa y aireada gracias a las claras batidas a punto nieve, mientras que el queso untable descremado o el yogur griego le aportan cremosidad y cuerpo.
Otro punto a favor es que se cocina en hornalla, en una ollita chica, a fuego mínimo. No hace falta prender el horno, aunque también tenés esa opción si preferís. Es una receta práctica, ideal para improvisar con lo que hay en la heladera y sin técnicas complicadas. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, el resultado sorprende.