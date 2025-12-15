15 de diciembre de 2025 - 14:55

Sin gluten, sin azúcar y sin horno: cómo hacer una torta de limón con frutos rojos fresca y esponjosa

Esta torta es muy fácil de hacer y con pocos ingredientes podrás tener un acompañamiento para el mate, el café o la infusión que prefieras.

torta de limón y frutos rojos
Por Daniela Leiva

Hay momentos en los que dan ganas de algo dulce, pero no pesado. Algo que acompañe el mate, el café de la tarde o incluso funcione como postre después de una comida liviana. Para esos días, esta torta de limón con frutos rojos es una gran aliada.

Esta preparación es fresca, suave, con ese toque cítrico que despierta el paladar y el contraste justo de los frutos rojos, que aportan color y un punto ácido irresistible.

Lo mejor de esta receta es que combina sabor y simpleza con una propuesta más saludable. No lleva harinas ni azúcar, es sin gluten y además resulta proteica, ideal para quienes buscan opciones más equilibradas sin resignar placer.

torta de limón

La textura queda esponjosa y aireada gracias a las claras batidas a punto nieve, mientras que el queso untable descremado o el yogur griego le aportan cremosidad y cuerpo.

Otro punto a favor es que se cocina en hornalla, en una ollita chica, a fuego mínimo. No hace falta prender el horno, aunque también tenés esa opción si preferís. Es una receta práctica, ideal para improvisar con lo que hay en la heladera y sin técnicas complicadas. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, el resultado sorprende.

Ingredientes para la torta

El paso a paso para la reparación de la torta sin harina

  1. Colocá las claras en un bowl y las yemas en otro.
  2. Mezclá las yemas con el queso untable o yogur griego, el extracto de vainilla, la stevia y la ralladura de limón hasta lograr una crema homogénea.
  3. Batí las claras a punto nieve, bien firmes, para darle aire y volumen a la tortita.
  4. Incorporá las claras batidas a la preparación de yemas con movimientos suaves y envolventes, sin batir, para no perder el aire.
  5. Aceitá ligeramente una ollita de unos 18 cm y espolvoreala con un poco de harina de arroz. Volcá la mezcla, tapá y cociná a fuego mínimo durante 40 a 50 minutos.
  6. También podés cocinarla en horno precalentado a 180 °C durante unos 30 minutos.
  7. Dejá entibiar, desmoldá con cuidado y decorá con mermelada light y frutos rojos.
  8. Una tortita simple, fresca y liviana, ideal para disfrutar sin culpas y repetir sin miedo.
