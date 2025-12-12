12 de diciembre de 2025 - 13:27

Pan casero en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

La forma más simple de hacer pan en casa: sin horno, sin harina y con pocos ingredientes. Listo en minutos.

Por Andrés Aguilera

Este pan casero en sartén es la solución ideal cuando querés algo recién hecho y no tenés horno o harina de trigo. Se prepara en minutos, con pocos ingredientes y queda suave por dentro y dorado por fuera. Es perfecto para el desayuno, la merienda o para armar un sándwich rápido sin complicaciones.

Ingredientes necesarios

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de maicena

  • 1 cucharada de leche o agua

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de aceite

  • 1 pizca de sal

(Opcional: queso rallado, semillas o hierbas secas para sumar sabor.)

image

Paso a paso del pan en sartén

  • Batí el huevo con la sal en un bowl chico hasta que se integre bien y tome un poco de aire.

  • Agregá la maicena, la leche y el aceite, mezclando hasta lograr una preparación espesa, lisa y sin grumos.

  • Sumá el polvo de hornear al final, integrándolo suavemente para que el pan leve durante la cocción.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo, con apenas unas gotas de aceite para evitar que se pegue.

  • Volcá la mezcla en el centro de la sartén y extendela formando un disco parejo de un centímetro de espesor.

  • Cociná tapado entre 3 y 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie empiece a secarse.

  • Dalo vuelta con cuidado y cociná el otro lado unos 2 minutos más, hasta que quede dorado y cocido por dentro.

El resultado es un pan flexible, liviano y muy versátil, ideal para usar tanto en versiones dulces como saladas.

Consejos para que salga perfecto

  • Usá siempre fuego bajo, porque la maicena se dora rápido y puede quemarse si el calor es fuerte.

  • Si lo querés más esponjoso, batí bien el huevo antes de incorporar los secos.

  • Para una versión salada, sumá queso rallado o semillas a la masa antes de cocinar.

  • Para una versión dulce, reemplazá la sal por una cucharadita de azúcar y agregá vainilla.

Cómo servirlo

Este pan casero en sartén queda riquísimo con queso crema, palta, mermelada, miel o jamón y queso. También puede usarse como base de tostadas rápidas o cortarse al medio para armar un sándwich liviano.

