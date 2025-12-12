Pan casero en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Batí el huevo con la sal en un bowl chico hasta que se integre bien y tome un poco de aire.

Agregá la maicena, la leche y el aceite, mezclando hasta lograr una preparación espesa, lisa y sin grumos.

Sumá el polvo de hornear al final, integrándolo suavemente para que el pan leve durante la cocción.

Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo, con apenas unas gotas de aceite para evitar que se pegue.

Volcá la mezcla en el centro de la sartén y extendela formando un disco parejo de un centímetro de espesor.

Cociná tapado entre 3 y 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie empiece a secarse.