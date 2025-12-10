Pan de maicena en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Este pan de maicena en sartén es una opción liviana, económica y muy rápida para reemplazar el pan tradicional. Se prepara con muy pocos ingredientes, no usa harina de trigo y queda suave, esponjoso y dorado por fuera. Es ideal para desayunos, meriendas o como base de un sándwich simple cuando querés algo casero sin encender el horno.