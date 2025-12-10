Pan de maicena en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Este pan de maicena en sartén es una opción liviana, económica y muy rápida para reemplazar el pan tradicional. Se prepara con muy pocos ingredientes, no usa harina de trigo y queda suave, esponjoso y dorado por fuera. Es ideal para desayunos, meriendas o como base de un sándwich simple cuando querés algo casero sin encender el horno.
Opcional: queso rallado, semillas o especias suaves
Paso a paso para hacerlo en sartén
Batí el huevo con la sal hasta que espume un poco. Este paso ayuda a que el pan quede más aireado y liviano sin agregar otros ingredientes.
Sumá la maicena, la leche y el aceite, mezclando con movimientos suaves hasta lograr una masa espesa y sin grumos. Si la mezcla queda muy densa, agregá unas gotas de leche para ajustar la consistencia.
Agregá el polvo de hornear al final, mezclando apenas para activarlo. Este detalle es lo que permite que el pan se eleve en la sartén y quede esponjoso sin usar harina de trigo.
Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo, agregá unas gotas de aceite y volcá la mezcla en el centro. Con una cuchara, extendé la masa formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor.
Cociná tapado por 3 a 4 minutos, hasta que los bordes se vean firmes y la superficie empiece a secarse. La tapa es clave para generar vapor y lograr una cocción pareja sin quemar la base.
Dalo vuelta con cuidado usando una espátula y cociná el otro lado 2 minutos más, hasta que quede dorado y el interior ya no esté húmedo. El resultado es un pan flexible, suave y perfecto para rellenar.
Consejos para que salga perfecto
Si querés un pan más sabroso, podés agregar queso rallado a la masa. Se derrite en la cocción y suma aroma.
Si buscás una versión más dulce, reemplazá la sal por una cucharadita de azúcar y agregá esencia de vainilla.
El fuego siempre debe ser mínimo, porque la maicena se dora rápido y podría quemarse si se cocina muy fuerte.
Probalo con rellenos simples, como queso, palta pisada, miel, dulce de leche o jamón y queso.