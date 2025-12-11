11 de diciembre de 2025 - 17:25

Las tablas de madera y plástico ya no se usan en la cocina: la tendencia que brinda durabilidad y limpieza

Una alternativa de tabla para cortar comienza a ser tendencia en la cocina por su modernidad, higiene y durabilidad. No almacena manchas ni rayas.

El cambio en las cocinas modernas continúa sorprendiendo en cada detalle. En este caso, las tablas de madera y plástico son elementos del pasado. Las astillas y microplásticos se integran a cada comida y eso provoca un problema en la alimentación. Un nuevo diseño es tendencia por sus múltiples beneficios de higiene, limpieza y seguridad, aunque podría tener una desventaja.

Este cambio no es una cuestión de estética. También responde a problemas de higiene sobre cómo ciertos materiales permiten alojar bacterias en sus poros incluso después de lavados intensos. Este elemento que gana terreno ofrece una superficie firme y sin espacios microscópicos para la humedad o los residuos, algo que se valora cada vez más.

tablas para cortar alimentos
De qué está hecho el material de la tabla que reemplaza a las de madera y plástico

Las tablas de madera y plástico fueron durante décadas las más comunes en la cocina. La madera es resistente y agradable a la vista, y el plástico se volvió popular por su facilidad y en un principio la limpieza. Aun así, ambos materiales presentan un inconveniente clave en seguridad alimentaria.

La porosidad y las marcas que se generan con el uso pueden retener humedad y microorganismos, lo que exige un lavado muy minucioso. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos señala que cualquier superficie que acumule cortes profundos puede convertirse en un punto de riesgo si no se reemplaza o desinfecta adecuadamente.

Las tablas de titanio o acero inoxidable: una solución para los alimentos

Ofrecen un comportamiento muy distinto.

Su superficie es completamente lisa, no absorbe líquidos y no se mancha. Esto evita moho, evita olores persistentes y facilita lavados rápidos sin la necesidad de tratamientos especiales.

Además, el acero inoxidable tiene una gran resistencia al calor y soporta desinfectantes sin degradarse.

Este tipo de tabla conserva su aspecto con el tiempo incluso en contextos de mucho uso. La durabilidad es otro de sus puntos fuertes, ya que no necesita recambios frecuentes como las de plástico y no necesita del curado con aceite como las de madera.

tablas para cortar alimentos

Las tablas de titanio tienen una desventaja en la cocina

Aunque la superficie metálica ofrece beneficios claros en materia de higiene, también presenta un detalle que genera debate.

  • Tanto el acero inoxidable como el titanio pueden desafilar los cuchillos con mayor rapidez que otros materiales.
  • El motivo es simple: la dureza del metal provoca que el filo pierda suavidad si se usa sobre esta base de manera constante.
  • No obstante, esta situación no elimina la utilidad de estas tablas. Solo exige un hábito complementario que puede realizarse al finalizar el proceso de corte.

Clave para mantenerlas en buenas condiciones

Sea cual sea, la higiene es la prioridad, aunque este tipo de materiales facilita la limpieza.

  • Evita manchas o decoloraciones que aparecen con rapidez en otras opciones.
  • Su limpieza sencilla y su superficie estable la convierten en una alternativa confiable.
  • Además, su comportamiento frente a alimentos húmedos es más previsible. No retiene olores ni favorece la proliferación de bacterias, algo muy valorado cuando la temperatura del ambiente es alto.
tablas para cortar alimentos

La tendencia de las tablas de titanio en las cocinas se consolida por razones lógicas de higiene y limpieza diaria. A pesar de desafilar los cuchillos, sus ventajas logran seguridad en los alimentos.

