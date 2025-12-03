3 de diciembre de 2025 - 10:10

Ni platos dorados ni cubiertos negros en Navidad: la nueva tendencia del 2025 más práctica y elegante

La Navidad 2025 deja atrás los metales intensos y contrastes fuertes: la mesa se impone con una estética mucho más elegante, cálida y práctica.

Ni platos dorados ni cubiertos negros en Navidad la nueva tendencia del 2025 más práctica y elegante
Por Andrés Aguilera

Los clásicos platos dorados y los cubiertos negros, protagonistas de las mesas de Navidad de los últimos años, empiezan a quedar fuera de tendencia. La decoración del hogar para 2025/2026 se orienta hacia un estilo más suave, natural y armónico, donde la mesa se integra al diseño general de la casa.

La nueva estética apuesta por cerámicas claras, cubiertos color champán mate y una paleta neutra que combina con cualquier ambiente, algo cada vez más elegido por decoradores y especialistas en estilo del hogar moderno.

Una mesa navideña más neutra y artesanal

El dorado brillante, tan usado en navidades anteriores, suele recargar la mesa y requiere cuidados especiales para evitar desgaste. Del mismo modo, los cubiertos negros —que se rayaban con facilidad— pierden terreno frente a opciones más atemporales y fáciles de mantener.

image

La tendencia 2025 trae:

  • Platos color arena, piedra o blanco roto.

  • Cerámicas artesanales con bordes irregulares y acabado mate.

  • Cubiertos champán mate o acero claro, más duraderos y fáciles de combinar.

  • Textiles naturales como lino o algodón en tonos neutros.

El resultado es una mesa elegante, sin estridencias y con una estética que respira calidez.

image

Por qué esta tendencia es más práctica y elegante

  • Requiere menos mantenimiento: los tonos claros ocultan mejor marcas y rayones.

  • Combina con todo: la paleta neutra permite sumar verdes, dorado suave o detalles naturales sin saturar.

  • Es más atemporal: se puede usar todo el año, no solo en Navidad.

  • Aporta calma visual: elimina el contraste fuerte entre negro y dorado brillante.

  • Refuerza el minimalismo cálido, tendencia clave en 2025/2026.

Esta estética está alineada con el auge del japandi, el estilo escandinavo y las mesas con look “handmade”, donde cada pieza tiene textura y personalidad.

image

Cómo armar una mesa moderna (paso a paso)

  • Elegí una vajilla clara: blanco roto, arena o gris cálido.

  • Usá cubiertos champán mate o acero satinado.

  • Sumá un camino de lino en tonos neutros.

  • Agregá ramas de eucalipto o elementos naturales como centro de mesa.

  • Incluí vasos y copas transparentes, sin tintes oscuros.

  • Sumá velas blancas o beige, nunca rojas o metalizadas intensas.

  • Evitá brillos fuertes: la elegancia del 2025 está en lo simple.

La paleta navideña 2025

Predominan los tonos arena, crema, blanco roto, beige y champán mate, acompañados de verdes naturales y detalles de madera clara. La mesa se convierte en una extensión del hogar: cálida, neutra y equilibrada.

