En diciembre, y a la espera de las fiestas, ANSES anunció un nuevo aumento: a qué grupos alcanza

En vísperas de Navidad y Año Nuevo , Anses confirmó una resolución que tendrá un efecto directo y positivo en el ingreso de millones de argentinos en diciembre, un mes donde cada refuerzo económico cobra especial relevancia. Sin dudas, tener dinero inesperado durante las fiestas alivia un poco la tensión.

SUAF ANSES: cuánto se cobra con el aumento de diciembre y los nuevos topes de ingresos

Según Noticias Argentinas, el organismo aplicará un aumento que se verá reflejado en el cobro de diciembre para los jubilados , pensionados y titulares de asignaciones . El ajuste es producto de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

Según difundió el Indec, será del 2,34%. En el caso de las jubilaciones mínimas, este aumento se combinará además con el bono mensual de $70.000.

"ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en diciembre del 2,34 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de octubre publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos más el medio aguinaldo, por lo que la suma total que percibirán será de 581.319,39 pesos (340.879,59 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono + 170.439,80 pesos de medio aguinaldo). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 581.319,39 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 479.055,51 pesos (272.703,67 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 136.351,84 pesos de medio aguinaldo) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 427.923,57 pesos (238.615,71 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono + 119.307,86 pesos de medio aguinaldo).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 122.492 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 398.853 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 61.252 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual".