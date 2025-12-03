Navidad solidaria en Mendoza: campañas, colectas y preparativos para una noche de amor

En Mendoza , diciembre avanza como un calendario que se llena de listas: compras, reuniones, balances tardíos. Pero en paralelo, otra agenda toma forma con el mismo pulso anual: la de quienes organizan una Navidad compartida para cientos de personas que no llegan a la mesa de fin de año o no tienen con quién sentarse. Son equipos pequeños, que trabajan todo el año pero que se multiplican en esta época y de forma silenciosa, para lograr entre todos una noche de amor o, al menos, más equitativa.

Y, en la peatonal Sarmiento , a la altura de la iglesia Santiago Apóstol, ya hay planes de acercarse a ese objetivo. Será el 24 y empieza temprano. A partir de las nueve de la mañana, los voluntarios de Puente Vincular acomodarán sillas, tablones y una decoración navideña que funciona como señal de bienvenida . Hacia la tarde, cuando la ciudad todavía esté en tránsito, quedará montada la estructura que permite lo esencial: una larga mesa en donde se sienten quienes viven en la calle y quienes no tienen con quién pasar la noche. Esa mezcla, cuentan, es la base del sentido del encuentro.

Sergio Fadón , voluntario de la fundación, lo describe sin rodeos: “Somos los loquitos que cortan la peatonal”. La frase, repetida cada año, señala una práctica que ya se volvió ritual: recibir a personas en situación de calle y a quienes perdieron sus vínculos sociales, familiares y afectivos. También a quienes no quieren —o no pueden— pasar esa noche en soledad. Este año esperan más de 600 asistentes. El año pasado asistieron 500.

La comida no llega en camiones ni en grandes donaciones: se arma entre todos. El pedido es concreto y está pensado para que circule rápido: alimentos que se puedan comer con la mano —sándwiches, empanadas, pizzas, piononos— y bebidas sin alcohol. Las donaciones se reciben desde la mañana en la Peatonal, entre España y 9 de Julio. Aun así, Sergio insiste en que la cena no es una escena de reparto: “La idea es compartir la vianda. No es ‘yo te doy de comer y vos comé’”.

Puente Vincular, una organización laica y apartidaria, funciona todo el año en Rondeau 337. El voluntariado es estable, pero diciembre requiere manos adicionales: gente que ayude a servir, a ordenar, a sostener la dinámica de una mesa que se extiende hasta entrada la noche. La asistencia se completa con el apoyo de la Municipalidad, la Universidad y diversas ONG que se suman a la jornada.

Entre ellas, el Club de Leones de Mendoza, que no solo ayuda en la cena, sino que además organiza actividades paralelas: apoyo a merenderos de Maipú, una “caravana coral” con villancicos navideños el 9 de diciembre en la Casa Ronald McDonald y el 12 de diciembre en el Hospital Lagomaggiore.

La Pastoral de Calle de la Arquidiócesis también sostiene su propio recorrido: cenas en distintos puntos de la provincia. En parroquias y comunidades ya recibe alimentos navideños —pan dulce, gaseosas, golosinas típicas— que se integrarán en una gran cena el 20 de diciembre. Después, la Pastoral acompaña con presencia y donaciones la cena del 24 organizada por Puente Vincular. Y para Año Nuevo, organizan su propia cena solidaria en el Patio Callejero, en San Luis 551 de Ciudad.

Compra con impacto social

Otra estructura que se activa en diciembre es la del Banco de Alimentos Mendoza. Con 23 años de trabajo sostenido, la organización colabora hoy con la alimentación de 47.000 mendocinos y mendocinas a través de instituciones comunitarias. Su campaña de fin de año, “Navidad Compartida”, propone algo distinto: comprar regalos navideños que, además de ser un obsequio personal o empresarial, generen impacto directo en la sostenibilidad del Banco.

La iniciativa ofrece dos tipos de cajas: la “clásica”, con 11 productos, y la “premium”, con 22. Ambos combos fueron donados al Banco y se convierten en una vía de recaudación. Quien las adquiera recibe también un tarjetón que explica el objetivo solidario del regalo, asegura Cecilia Graña, a cargo de la campaña.

Lo mínimo, lo imprescindible

En los bordes más frágiles de la ciudad, el trabajo se vuelve más directo. En el barrio San Martín, el merendero y comedor Yo sí te creo —que impulsa Paola González— acompaña a 70 familias, unas 300 personas. Este año organizan una colecta para armar canastas que se entregarán el 24 de diciembre. Además, Paola cocinará para unas 30 familias: la cena surge de las donaciones que recibe. Los juguetes, ropa y calzado se guardan para Reyes; todo lo que esté en buen estado es bienvenido. El merendero está siempre abierto y funciona como punto de entrega cotidiano.

Desde Cáritas Mendoza, la línea es similar: sumar a los esfuerzos locales de parroquias y comunidades. La institución sostiene una red donde cada parroquia organiza su propia acción navideña y recibe alimentos. Además, quienes prefieran colaborar con aportes monetarios pueden hacerlo con transferencias directas a través del alias oficial.

Entre el "gordo" de Navidad y la mesa compartida

En paralelo, la Fundación Avome —dedicada a acompañar a familias e infancias vulneradas— impulsa un bono solidario de fin de año, cuyo valor es de 20.000 pesos y permite participar en un sorteo con premios donados por distintos comercios. El sorteo se realizará el 26 de diciembre con la Lotería del Gordo de Navidad. El dinero recaudado sostiene la labor anual de la institución. Con el comprobante de transferencia por WhatsApp quien colabore recibirá su número para participar.

En esta trama de iniciativas, la escena de la Peatonal vuelve a aparecer como centro: una mesa que se sostiene desde hace diecisiete años. Puente Vincular comenzó organizándola en la Iglesia de los Jesuitas, en San Martín y Colón. Cuando la asistencia creció demasiado para ese espacio, la cena migró a su ubicación actual. La magnitud no se buscó: llegó sola, al ritmo de las necesidades de la calle.

Y aunque la fundación remarca su carácter laico, el cruce con la Iglesia Santiago Apóstol se volvió parte de la dinámica, ya que el padre Marcelo De Benedectis presta las instalaciones del lugar y comparte una oración después de su última misa.

Entre las 7 y 8 de la tarde van llegando “los muchachos”, como los nombra Sergio. Y, a la noche, ya entre mesas, luces y guirnaldas, las voces comienzan a sumarse y se convierten en un tejido solidario que transforma. A esa hora, para muchos, ya empezó la Navidad.

Dónde y cómo colaborar

Puente Vincular: organiza la cena comunitaria en la Peatonal Sarmiento el 24 de diciembre. Reciben alimentos que se puedan comer con la mano y bebidas sin alcohol desde las 9. Dirección: Rondeau 337. WhatsApp: 2616719908. Redes: Fundación Puente Vincular.

Club de Leones Mendoza: colabora en la cena de la Peatonal y acompaña merenderos en Rodeo del Medio. Actividades: Caravana coral el 9/12 (Casa Ronald McDonald) y 12/12 (Hospital Lagomaggiore).

Pastoral de Calle – Arquidiócesis de Mendoza: organiza cenas navideñas en distintos puntos y una gran cena el 20/12. Acompaña la cena del 24. Recibe alimentos navideños en parroquias. Cena de Año Nuevo en Patio Callejero (San Luis 551, Ciudad).

Banco de Alimentos Mendoza: campaña “Navidad Compartida”: venta de cajas navideñas donadas (clásica o premium). Recaudación destinada a sostener programas que alcanzan a 47.000 personas. WhatsApp: 2615396633.

Yo sí te creo: colecta de alimentos para armar canastas y cocinar para 30 familias. Reciben juguetes, ropa y calzado para Reyes. Merendero: barrio San Martín, Manzana M, casa 14. Contacto: 2616714277.

Cáritas Mendoza: sostiene acciones navideñas en parroquias de toda la provincia. Recibe alimentos y donaciones monetarias. Alias: compartir.es.amar.

Fundación AVOME: impulsa el Bono solidario de $20.000. Con eso, se participa del sorteo del 26 de diciembre. Lo recaudado acompaña a familias e infancias asistidas por la institución. Alias: avomemendoza. Enviar comprobante al 2616600302 para recibir el número para el sorteo.