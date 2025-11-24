A un paso de las Fiestas: cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad

El fin de año está a un paso y con él llegan las Fiestas de Navidad y año Nuevo . Quienes siguen la tradición ya están pensando en el arbolito de Navidad, que se arma el 8 de diciembre , Día de la Inmaculada Concepción. Se mantendrá en un lugar privilegiado de la casa hasta el 6 de enero, Día de Reyes. Por eso, ya son muchos los que comenzaron a buscar el pino y los adornos o a renovar algunos elementos, según lo permita el presupuesto.

Otros prefieren mantener el costado artesanal : fabricar adornos en casa o decorar una planta o un árbol natural que ya esté en el hogar, una práctica que también forma parte de los rituales familiares.

Si se piensa en comprar, lo cierto es que hoy la oferta es amplia y variada, tanto en diseños como en precios. En varios comercios ya se aplican descuentos y en algunos supermercados incluso hay promociones 2x1.

Las referencias de precios muestran una importante variedad según tamaño y estilo. Un arbolito pequeño, de 25 a 30 centímetros, se consigue entre $8.000 y $10.000. Un modelo un poco más grande, d e 40 centímetros, ronda los $22.000.

Para quienes buscan algo intermedio, un árbol de 1 metro puede costar cerca de $90.000 si es más frondoso, aunque con descuentos se encuentran opciones desde $32.000.

También se instalaron los pinos decorativos que no requieren adornos: uno de 80 cm a 1 metro cuesta alrededor de $30.000.En el extremo superior, un árbol grande de 2,10 metros llega a los $250.000, aunque en esta época puede conseguirse por $150.000 gracias a las promociones vigentes.

El precio de los adornos para Navidad

La variedad de adornos también es amplia y abarca desde alternativas económicas hasta otras más elaboradas. Una guirnalda tradicional cuesta entre $1.500 y $2.700, las típicas “boas”. Las luces LED, uno de los elementos más buscados, se venden a $23.000 las tiras de 100 unidades y a $36.000 las de 200.

En cuanto a adornos individuales, pueden encontrarse desde $1.000, aunque los precios más habituales oscilan entre $3.000 y $6.000. Las opciones más sofisticadas superan esos valores.

Para quienes prefieren los globos tradicionales, un set de 29 unidades cuesta $30.000. De forma individual, los globos decorativos valen entre $1.500 y $3.000. Un combo de 12 adornos con diseño fuera de las típicas “bolas” cuesta $25.000.

Como para tener otros valores de referencia: un adorno con forma de bastón cuesta $2.000, una estrella para la punta del árbol $8.000, aunque hay por menos, y un set de 6 globos pequeños (de 5 cm de diámetro) se consigue por $3.600.

Así las cosas, para armar un árbol promedio de 1 metro, económico, con pocos adornos pero con identidad propia, como el set de 12, más unas luces de 100, dos boas y una punta, hay que pensar en unos $92.000.