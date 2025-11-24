Cómo hacer galletas navideñas sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Son fáciles, rápidas y llenas de sabor. Una receta perfecta sin gluten para hacer con chicos y disfrutar toda la temporada navideña.

Estas galletas navideñas sin gluten son crujientes por fuera, suaves por dentro y tienen ese aroma clásico a manteca, vainilla y especias que define la Navidad. Se preparan en pocos minutos y son perfectas para compartir, regalar o sumar a la mesa dulce.

Aprender recetas navideñas caseras como esta permite disfrutar de la tradición sin complicaciones y sin usar harina de trigo.

Son ideales para personas celíacas o para quienes buscan opciones más livianas sin perder el sabor típico de las fiestas.

Ingredientes esenciales (sin gluten) 1 taza de harina de almendras

½ taza de fécula de maíz

½ taza de azúcar (común o mascabo)

1 huevo

3 cucharadas de manteca blanda

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de jengibre en polvo

Ralladura de 1 naranja (opcional)

Pizca de sal Todos estos ingredientes son naturalmente sin gluten, pero siempre conviene verificar la etiqueta para evitar trazas.

image Paso a paso para hacer las galletas navideñas En un bowl, mezclá la manteca blanda con el azúcar hasta formar una crema.

Agregá el huevo y la vainilla , y seguí mezclando.

Incorporá la harina de almendras , la fécula , la canela , el jengibre y la sal .

Sumá la ralladura de naranja para un toque navideño fresco.

Formá una masa suave y llevála a la heladera 20 minutos .

Estirá la masa entre dos papeles manteca y cortá galletas con moldes navideños.

Cociná en horno medio ( 170°C ) entre 10 y 12 minutos , hasta que los bordes apenas se doren.

Dejá enfriar para que tomen firmeza. image Ideas para decorarlas Glaseado de azúcar impalpable y limón

Chips de chocolate sin gluten

Coco rallado

Baño de chocolate blanco

Confites aptos celíacos Podés personalizarlas con colores navideños o dejarlas más rústicas y caseras.