Cómo hacer galletas navideñas sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Son fáciles, rápidas y llenas de sabor. Una receta perfecta sin gluten para hacer con chicos y disfrutar toda la temporada navideña.
Estas galletas navideñas sin gluten son crujientes por fuera, suaves por dentro y tienen ese aroma clásico a manteca, vainilla y especias que define la Navidad. Se preparan en pocos minutos y son perfectas para compartir, regalar o sumar a la mesa dulce.
Aprender recetas navideñas caseras como esta permite disfrutar de la tradición sin complicaciones y sin usar harina de trigo.
Son ideales para personas celíacas o para quienes buscan opciones más livianas sin perder el sabor típico de las fiestas.
Ingredientes esenciales (sin gluten)
-
1 taza de harina de almendras
-
½ taza de fécula de maíz
-
½ taza de azúcar (común o mascabo)
-
1 huevo
-
3 cucharadas de manteca blanda
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
1 cucharadita de canela
-
½ cucharadita de jengibre en polvo
-
Ralladura de 1 naranja (opcional)
Pizca de sal
Todos estos ingredientes son naturalmente sin gluten, pero siempre conviene verificar la etiqueta para evitar trazas.
Paso a paso para hacer las galletas navideñas
-
En un bowl, mezclá la manteca blanda con el azúcar hasta formar una crema.
-
Agregá el huevo y la vainilla, y seguí mezclando.
-
Incorporá la harina de almendras, la fécula, la canela, el jengibre y la sal.
-
Sumá la ralladura de naranja para un toque navideño fresco.
-
Formá una masa suave y llevála a la heladera 20 minutos.
-
Estirá la masa entre dos papeles manteca y cortá galletas con moldes navideños.
-
Cociná en horno medio (170°C) entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes apenas se doren.
-
Dejá enfriar para que tomen firmeza.
Ideas para decorarlas
Podés personalizarlas con colores navideños o dejarlas más rústicas y caseras.
Cómo servirlas en Navidad
-
En una bandeja decorada con ramas de pino y naranja seca
-
Como regalitos caseros en bolsitas transparentes
-
Acompañadas de chocolate caliente o café
-
Como parte de la mesa dulce junto con budines, trufas y garrapiñadas