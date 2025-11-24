24 de noviembre de 2025 - 10:54

Cómo hacer galletas navideñas sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Son fáciles, rápidas y llenas de sabor. Una receta perfecta sin gluten para hacer con chicos y disfrutar toda la temporada navideña.

galletitas-de-navidad-con-forma
Por Andrés Aguilera

Aprender recetas navideñas caseras como esta permite disfrutar de la tradición sin complicaciones y sin usar harina de trigo.

Son ideales para personas celíacas o para quienes buscan opciones más livianas sin perder el sabor típico de las fiestas.

Ingredientes esenciales (sin gluten)

  • 1 taza de harina de almendras

  • ½ taza de fécula de maíz

  • ½ taza de azúcar (común o mascabo)

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de manteca blanda

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 cucharadita de canela

  • ½ cucharadita de jengibre en polvo

  • Ralladura de 1 naranja (opcional)

  • Pizca de sal

Todos estos ingredientes son naturalmente sin gluten, pero siempre conviene verificar la etiqueta para evitar trazas.

image

Paso a paso para hacer las galletas navideñas

  • En un bowl, mezclá la manteca blanda con el azúcar hasta formar una crema.

  • Agregá el huevo y la vainilla, y seguí mezclando.

  • Incorporá la harina de almendras, la fécula, la canela, el jengibre y la sal.

  • Sumá la ralladura de naranja para un toque navideño fresco.

  • Formá una masa suave y llevála a la heladera 20 minutos.

  • Estirá la masa entre dos papeles manteca y cortá galletas con moldes navideños.

  • Cociná en horno medio (170°C) entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes apenas se doren.

  • Dejá enfriar para que tomen firmeza.

image

Ideas para decorarlas

  • Glaseado de azúcar impalpable y limón

  • Chips de chocolate sin gluten

  • Coco rallado

  • Baño de chocolate blanco

  • Confites aptos celíacos

Podés personalizarlas con colores navideños o dejarlas más rústicas y caseras.

Cómo servirlas en Navidad

  • En una bandeja decorada con ramas de pino y naranja seca

  • Como regalitos caseros en bolsitas transparentes

  • Acompañadas de chocolate caliente o café

  • Como parte de la mesa dulce junto con budines, trufas y garrapiñadas

