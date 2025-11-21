21 de noviembre de 2025 - 13:04

Cómo hacer trufas de chocolate sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Tienen una textura suave, se preparan en minutos y siempre quedan bien. Una receta ideal para disfrutar durante toda la temporada de fiestas.

trufas chocolate
Por Andrés Aguilera

Son perfectas para compartir, regalar o tener listas en la heladera durante las fiestas.

image

Ingredientes esenciales

  • 200 g de chocolate semiamargo

  • 100 g de crema de leche

  • 1 cucharada de manteca

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Cacao amargo, coco rallado o nueces picadas para rebozar

  • Opcional: un chorrito de licor (café, naranja o almendras)

Todos los ingredientes son naturalmente sin gluten, siempre y cuando el chocolate no contenga trazas (chequear etiqueta).

Paso a paso para hacer las trufas

  • Picá el chocolate en trozos pequeños y colocálo en un bowl resistente al calor.

  • Calentá la crema de leche hasta que esté a punto de hervor.

  • Volcá la crema caliente sobre el chocolate y dejá reposar 1 minuto.

  • Mezclá con espátula hasta lograr una crema lisa.

  • Sumá la manteca y la vainilla (y el licor si usás).

  • Llevá la mezcla a la heladera durante 1 hora, hasta que tome consistencia firme.

  • Con una cucharita, formá bolitas y rebozalas en cacao, coco o nueces.

  • Guardalas en la heladera hasta el momento de servir.

Variantes navideñas para sorprender

  • Trufas de coco y chocolate blanco: reemplazá la crema por leche condensada.

  • Trufas de almendra: agregá 1 cucharada de pasta de almendras.

  • Trufas especiadas: sumá canela, jengibre y ralladura de naranja.

  • Trufas crocantes: incorporá almendras tostadas o arroz inflado sin gluten.

image

Cómo servirlas en Navidad

  • En una bandeja festiva con ramas de romero y naranja deshidratada.

  • Como regalito casero, en una cajita decorada.

  • Acompañadas de café, espumante o chocolate caliente.

  • Como parte de la mesa dulce junto a garrapiñadas y budines.

