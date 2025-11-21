Cómo hacer trufas de chocolate sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Tienen una textura suave, se preparan en minutos y siempre quedan bien. Una receta ideal para disfrutar durante toda la temporada de fiestas.
Estas trufas de chocolate sin gluten son una de las recetas más fáciles, rápidas y deliciosas para preparar en Navidad. No requieren horno, llevan pocos ingredientes y quedan con una textura suave, cremosa y muy chocolatosa. Aprender recetas navideñas caseras como esta permite resolver postres festivos sin complicarse.
Son perfectas para compartir, regalar o tener listas en la heladera durante las fiestas.
Ingredientes esenciales
-
200 g de chocolate semiamargo
-
100 g de crema de leche
-
1 cucharada de manteca
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
Cacao amargo, coco rallado o nueces picadas para rebozar
-
Opcional: un chorrito de licor (café, naranja o almendras)
Todos los ingredientes son naturalmente sin gluten, siempre y cuando el chocolate no contenga trazas (chequear etiqueta).
Paso a paso para hacer las trufas
-
Picá el chocolate en trozos pequeños y colocálo en un bowl resistente al calor.
-
Calentá la crema de leche hasta que esté a punto de hervor.
-
Volcá la crema caliente sobre el chocolate y dejá reposar 1 minuto.
-
Mezclá con espátula hasta lograr una crema lisa.
-
Sumá la manteca y la vainilla (y el licor si usás).
-
Llevá la mezcla a la heladera durante 1 hora, hasta que tome consistencia firme.
-
Con una cucharita, formá bolitas y rebozalas en cacao, coco o nueces.
-
Guardalas en la heladera hasta el momento de servir.
Variantes navideñas para sorprender
-
Trufas de coco y chocolate blanco: reemplazá la crema por leche condensada.
-
Trufas de almendra: agregá 1 cucharada de pasta de almendras.
-
Trufas especiadas: sumá canela, jengibre y ralladura de naranja.
-
Trufas crocantes: incorporá almendras tostadas o arroz inflado sin gluten.
Cómo servirlas en Navidad
-
En una bandeja festiva con ramas de romero y naranja deshidratada.
-
Como regalito casero, en una cajita decorada.
-
Acompañadas de café, espumante o chocolate caliente.
-
Como parte de la mesa dulce junto a garrapiñadas y budines.