Cómo hacer trufas de chocolate sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Picá el chocolate en trozos pequeños y colocálo en un bowl resistente al calor.

Calentá la crema de leche hasta que esté a punto de hervor.

Volcá la crema caliente sobre el chocolate y dejá reposar 1 minuto.

Mezclá con espátula hasta lograr una crema lisa.

Sumá la manteca y la vainilla (y el licor si usás).

Llevá la mezcla a la heladera durante 1 hora, hasta que tome consistencia firme.

Con una cucharita, formá bolitas y rebozalas en cacao, coco o nueces.