El budín de remolacha y chocolate más esponjoso: listo en 30 minutos

Para muchos argentinos, la hora del mate se traduce en disfrutar de una rica merienda junto a los seres queridos tras un largo día, donde, además, los platos tanto dulces como salados no pueden faltar. Si de una combinación entre ambas opciones hablamos, nos referimos a un budín de remolacha y chocolate.
Lo primero que tendrás que hacer es triturar muy bien las remolachas previamente cocidas, para añadirles luego tanto el azúcar como el aceite.
Sumá también a esta preparación los huevos y, con ayuda de un batidor de mano, mezclá muy bien todo para integrar los ingredientes. Una vez lista, podrás apreciar que adquirió el tono característico de la remolacha. Será en este momento cuando sumarás el cacao y, en último lugar, la harina.
Añadí un poco de chips de chocolate, y sumá más chips por encima una vez que vuelques la mezcla sobre el molde, previamente engrasado.
Llevá tu budín de remolacha y chocolate a horno precalentado a temperatura moderada durante unos 30 minutos aproximadamente.
Por otra parte, prepará el topping combinando los ingredientes mencionados, y añadilo sobre el budín una vez que lo hayas desmoldado y se haya enfriado. Por encima del topping, podés sumar algunos chips de chocolate extra para decorar. Una auténtica delicia.