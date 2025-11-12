El budín de remolacha y chocolate más esponjoso: listo en 30 minutos

Este budín es ideal para cualquier momento del día, y es tan rendidor que te permite llevarlo a reuniones numerosas.

Este budín es ideal para resolver la mediatarde en familia.

Para muchos argentinos, la hora del mate se traduce en disfrutar de una rica merienda junto a los seres queridos tras un largo día, donde, además, los platos tanto dulces como salados no pueden faltar. Si de una combinación entre ambas opciones hablamos, nos referimos a un budín de remolacha y chocolate.

En simples pasos, y sin necesidad de pasar mucho tiempo en la cocina, podrás resolver la merienda del fin de semana con un plato que combina lo mejor de ambos mundos.

Recetas Este budín es ideal para resolver la mediatarde en familia. web Solo destinar unos pocos minutos a la elaboración de este plato será más que suficiente para poder compartir con los tuyos de la merienda más rica de todas, pero sobre todo diferente, con un sabor muy distinto al del clásico budín de chocolate.

Ingredientes: 2 remolachas medianas cocidas.

cocidas. 1 taza de azúcar .

. 2 huevos .

. ½ taza de aceite .

. 1/3 taza de cacao .

. 1 y ½ taza de harina .

. Chips de chocolate. Para el topping:

150 g de queso crema.

1 cucharadita de puré de remolacha .

. 1 cucharada de azúcar impalpable. Recetas Este budín es ideal para resolver la mediatarde en familia. web

Paso a paso de esta receta Lo primero que tendrás que hacer es triturar muy bien las remolachas previamente cocidas, para añadirles luego tanto el azúcar como el aceite. Sumá también a esta preparación los huevos y, con ayuda de un batidor de mano, mezclá muy bien todo para integrar los ingredientes. Una vez lista, podrás apreciar que adquirió el tono característico de la remolacha. Será en este momento cuando sumarás el cacao y, en último lugar, la harina. Añadí un poco de chips de chocolate, y sumá más chips por encima una vez que vuelques la mezcla sobre el molde, previamente engrasado. Llevá tu budín de remolacha y chocolate a horno precalentado a temperatura moderada durante unos 30 minutos aproximadamente. Por otra parte, prepará el topping combinando los ingredientes mencionados, y añadilo sobre el budín una vez que lo hayas desmoldado y se haya enfriado. Por encima del topping, podés sumar algunos chips de chocolate extra para decorar. Una auténtica delicia.