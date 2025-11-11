11 de noviembre de 2025 - 11:32

Sustituí el pan en el desayuno por esta receta sin trigo lista en 5 minutos

Paso a paso para una receta rica de pan, práctica y sin gluten, ideal para un desayuno liviano y lleno de energía.

Por Andrés Aguilera

Este pan exprés sin trigo se prepara en solo 5 minutos y es una opción ideal para reemplazar el pan tradicional del desayuno. No contiene harina ni gluten, y aporta proteínas, fibra y saciedad por horas. Aprender recetas fáciles y saludables como esta es perfecto para quienes buscan comer mejor sin dejar el sabor.

Las recetas caseras mejoran la comida con pocos ingredientes y buena nutrición.

Ingredientes básicos

  • 2 huevos

  • Una pizca de sal fina

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • 50 ml de agua tibia

  • 4 cucharadas de avena

Paso a paso para prepararlo

  • En un bowl, batí los huevos con la sal hasta que queden bien integrados.

  • Sumá el aceite de oliva y el agua tibia, y mezclá con un tenedor o batidor.

  • Incorporá la avena y mezclá hasta formar una masa homogénea y espesa.

  • Calentá una sartén antiadherente apenas engrasada con aceite de oliva.

  • Verté la mezcla y cociná a fuego medio durante 2 minutos por lado, hasta que quede dorada y firme.

image

Tips y rellenos recomendados

  • Rellenalo con pollo desmenuzado y queso untable, o con zanahoria rallada, tomate y perejil picado.

  • Si querés derretir el queso, usá una sandwichera o tapa la sartén unos segundos.

  • También podés darle un toque dulce agregando canela y un chorrito de miel.

  • Guardalo en la heladera hasta 24 horas, o calentá unos segundos antes de servir.

En pocos minutos tendrás una masa suave, sin harina y con mucha fibra, perfecta para reemplazar el pan del desayuno. Liviana, sin gluten y con el toque casero que hace la diferencia.

