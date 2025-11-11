Sustituí el pan en el desayuno por esta receta sin trigo lista en 5 minutos

Este y es una opción ideal para reemplazar el pan tradicional del desayuno. No contiene pan exprés sin trigo se prepara en solo 5 minutos harina ni gluten, y aporta proteínas, fibra y saciedad por horas. Aprender recetas fáciles y saludables como esta es perfecto para quienes buscan comer mejor sin dejar el sabor.
Ingredientes básicos Paso a paso para prepararlo
En un bowl, batí los
huevos con la sal hasta que queden bien integrados.
Sumá el
aceite de oliva y el agua tibia, y mezclá con un tenedor o batidor.
Incorporá la
avena y mezclá hasta formar una masa homogénea y espesa.
Calentá una
sartén antiadherente apenas engrasada con aceite de oliva.
Verté la mezcla y cociná a fuego medio durante
2 minutos por lado, hasta que quede dorada y firme.
image
Tips y rellenos recomendados
Rellenalo con
pollo desmenuzado y queso untable, o con zanahoria rallada, tomate y perejil picado.
Si querés derretir el queso, usá una
sandwichera o tapa la sartén unos segundos.
También podés darle un toque dulce agregando
canela y un chorrito de miel.
Guardalo en la heladera hasta 24 horas, o calentá unos segundos antes de servir.
En pocos minutos tendrás una
masa suave, sin harina y con mucha fibra, perfecta para reemplazar el pan del desayuno. Liviana, sin gluten y con el toque casero que hace la diferencia.