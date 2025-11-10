Tarta de coco y dulce de leche: sin horno, sin manteca y lista en 10 minutos

En el universo de la comida casera, esta tarta destaca por su practicidad y equilibrio entre lo dulce y lo natural. Con ingredientes simples y un toque tropical, logra un resultado cremoso y liviano, ideal para quienes cuidan su nutrición sin renunciar al placer. Es una de esas recetas que te salvan cualquier merienda o reunión improvisada.
Ingredientes simples y naturales
Para preparar esta tarta rápida vas a necesitar:
1 paquete de galletitas vainilla o de coco
3 cucharadas de dulce de leche
1 taza de coco rallado
½ taza de leche (puede ser vegetal)
Opcional: chips de chocolate o frutas para decorar
Estos ingredientes básicos aportan sabor y textura sin necesidad de manteca ni cocción. Las galletitas se transforman en una base crocante, el dulce de leche aporta suavidad y el coco le da ese toque especial que mejora cualquier comida. Además, todos los elementos contribuyen a una nutrición equilibrada, al contener grasas naturales y energía de buena calidad.
Paso a paso rápido y sin horno
Triturá las galletitas y mezclalas con un poco de leche hasta formar una masa.
Colocá esa base en un molde o recipiente y presioná bien.
Extendé una capa generosa de dulce de leche sobre la base.
Espolvoreá el coco rallado por encima, cubriendo toda la superficie.
Llevá a la heladera por 10 minutos y ¡lista para disfrutar!
Esta receta es ideal para cualquier ocasión: simple, rendidora y sin complicaciones. Es una comida perfecta para quienes aman los postres con pocos ingredientes, buena nutrición y mucho sabor. En minutos, vas a tener una tarta fresca, dulce y digna de repetir.