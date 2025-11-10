Tarta de coco y dulce de leche: sin horno, sin manteca y lista en 10 minutos

Dentro de las recetas más tentadoras, esta comida combina pocos ingredientes con excelente nutrición, ideal para preparar algo dulce y rápido en casa.

La tarta de coco y dulce de leche sin horno ni manteca se convirtió en una de las recetas favoritas para quienes buscan un postre rápido, sabroso y con textura perfecta. En apenas 10 minutos, podés disfrutar una combinación irresistible de sabores, sin necesidad de encender el horno ni usar utensilios especiales.

En el universo de la comida casera, esta tarta destaca por su practicidad y equilibrio entre lo dulce y lo natural. Con ingredientes simples y un toque tropical, logra un resultado cremoso y liviano, ideal para quienes cuidan su nutrición sin renunciar al placer. Es una de esas recetas que te salvan cualquier merienda o reunión improvisada.

Ingredientes simples y naturales Para preparar esta tarta rápida vas a necesitar:

1 paquete de galletitas vainilla o de coco

3 cucharadas de dulce de leche

1 taza de coco rallado

½ taza de leche (puede ser vegetal)

Opcional: chips de chocolate o frutas para decorar Estos ingredientes básicos aportan sabor y textura sin necesidad de manteca ni cocción. Las galletitas se transforman en una base crocante, el dulce de leche aporta suavidad y el coco le da ese toque especial que mejora cualquier comida. Además, todos los elementos contribuyen a una nutrición equilibrada, al contener grasas naturales y energía de buena calidad.

Paso a paso rápido y sin horno Triturá las galletitas y mezclalas con un poco de leche hasta formar una masa.

Colocá esa base en un molde o recipiente y presioná bien.

Extendé una capa generosa de dulce de leche sobre la base.

Espolvoreá el coco rallado por encima, cubriendo toda la superficie.

Llevá a la heladera por 10 minutos y ¡lista para disfrutar! Esta receta es ideal para cualquier ocasión: simple, rendidora y sin complicaciones. Es una comida perfecta para quienes aman los postres con pocos ingredientes, buena nutrición y mucho sabor. En minutos, vas a tener una tarta fresca, dulce y digna de repetir.