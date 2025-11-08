Crackers de legumbres: llenas de nutrientes, hechas en licuadora y sin conservantes

Crocrantes, sabrosas y llenas de nutrientes, las crackers de legumbres son el snack saludable ideal para acompañar el mate, las picadas o ese momento de “picoteo” entre comidas. Se preparan fácilmente con ingredientes naturales, sin harinas ni conservantes, y tienen una gran ventaja: se conservan hasta una semana en frasco hermético.
Esta receta de crackers de legumbres permite hacer una buena cantidad de galletitas finas y doradas, perfectas para quienes buscan alternativas más livianas y ricas en proteínas. Además, se pueden personalizar con distintos condimentos según la legumbre elegida, logrando sabores únicos en cada tanda.
Estas crackersson ideales para acompañar dips, hummus, quesos untables o simplemente para disfrutar solas. Llenas de fibra y proteína vegetal, son una forma deliciosa y saludable de aprovechar las legumbres en tu cocina diaria.
Ingredientes
1 taza de legumbres remojadas.
2 tazas de agua.
Para la versión de garbanzos:
1 diente de ajo grande.
Hojas de albahaca fresca.
1 cucharadita de mostaza.
Un chorrito de aceite de oliva.
Queso rallado a gusto.
Para la versión de lentejas:
1 diente de ajo grande.
1 cucharadita de cebolla en polvo.
Ají molido y pimentón ahumado a gusto.
Un chorrito de aceite de oliva.
Queso rallado a gusto.
Paso a paso para hacer estas crackers
Licuar las legumbres remojadas con el agua hasta obtener una mezcla homogénea, similar a una crema liviana.
Agregar los condimentos elegidos según la versión (de garbanzos o lentejas) y mezclar bien.
Llevar a cocinar a una olla a fuego medio hasta que la preparación espese
Una vez cocinado, llevar a la heladera por una hora.
Extender la preparación sobre una placa con papel manteca o silicona, formando una capa fina y cortar en cuadrados o triángulos
Hornear a 200 °C hasta que estén doradas y secas al tacto.