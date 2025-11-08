8 de noviembre de 2025 - 13:06

Crackers de legumbres: llenas de nutrientes, hechas en licuadora y sin conservantes

Estas galletitas saladas no precisan de muchos ingredientes y es una alternativa llena de nutrientes para cualquier momento del día.

Esta receta es saludable y rápida de hacer.

Esta receta es saludable y rápida de hacer.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Crocrantes, sabrosas y llenas de nutrientes, las crackers de legumbres son el snack saludable ideal para acompañar el mate, las picadas o ese momento de “picoteo” entre comidas. Se preparan fácilmente con ingredientes naturales, sin harinas ni conservantes, y tienen una gran ventaja: se conservan hasta una semana en frasco hermético.

Leé además

Las recetas fáciles mejoran la comida con pocos ingredientes y buena nutrición.

Torta húmeda de chocolate sin harina ni manteca: lista en 5 minutos y con solo 3 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
Esta receta en licuadora es rendidora y saludable.

Torta húmeda de banana: en licuadora, con 5 ingredientes y 20 minutos de trabajo

Por Alejo Zanabria

Esta receta de crackers de legumbres permite hacer una buena cantidad de galletitas finas y doradas, perfectas para quienes buscan alternativas más livianas y ricas en proteínas. Además, se pueden personalizar con distintos condimentos según la legumbre elegida, logrando sabores únicos en cada tanda.

Recetas
Esta receta es saludable y rápida de hacer.

Esta receta es saludable y rápida de hacer.

Estas crackers son ideales para acompañar dips, hummus, quesos untables o simplemente para disfrutar solas. Llenas de fibra y proteína vegetal, son una forma deliciosa y saludable de aprovechar las legumbres en tu cocina diaria.

Ingredientes

  • 1 taza de legumbres remojadas.
  • 2 tazas de agua.

Para la versión de garbanzos:

  • 1 diente de ajo grande.
  • Hojas de albahaca fresca.
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • Un chorrito de aceite de oliva.
  • Queso rallado a gusto.

Para la versión de lentejas:

  • 1 diente de ajo grande.
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo.
  • Ají molido y pimentón ahumado a gusto.
  • Un chorrito de aceite de oliva.
  • Queso rallado a gusto.
Recetas
Esta receta es saludable y rápida de hacer.

Esta receta es saludable y rápida de hacer.

Paso a paso para hacer estas crackers

  • Licuar las legumbres remojadas con el agua hasta obtener una mezcla homogénea, similar a una crema liviana.
  • Agregar los condimentos elegidos según la versión (de garbanzos o lentejas) y mezclar bien.
  • Llevar a cocinar a una olla a fuego medio hasta que la preparación espese
  • Una vez cocinado, llevar a la heladera por una hora.
  • Extender la preparación sobre una placa con papel manteca o silicona, formando una capa fina y cortar en cuadrados o triángulos
  • Hornear a 200 °C hasta que estén doradas y secas al tacto.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La clave es incorporar estos nutrientes de forma sencilla en la alimentación diaria sin cambios extremos.

Los 6 nutrientes que no deben evitarse después de los 40 años: mejoran la actividad cerebral

Por Redacción
Qué frutas y verudras sembrar en tu huerta orgánica a finales de Noviembre

Qué frutas y verduras sembrar en tu huerta orgánica a finales de Noviembre: la guía definitiva

Por Redacción
Chau electrodomésticos en la mesada: la nueva tendencia para optimizar el espacio en la cocina

Chau electrodomésticos en la mesada: la nueva tendencia para optimizar el espacio en la cocina

Por Redacción
sin azucar y sin gluten: como hacer unas deliciosas cookies crocantes y humedas por dentro

Sin azúcar y sin gluten: cómo hacer unas deliciosas cookies crocantes y húmedas por dentro

Por Daniela Leiva