Crackers de legumbres: llenas de nutrientes, hechas en licuadora y sin conservantes

Estas galletitas saladas no precisan de muchos ingredientes y es una alternativa llena de nutrientes para cualquier momento del día.

Crocrantes, sabrosas y llenas de nutrientes, las crackers de legumbres son el snack saludable ideal para acompañar el mate, las picadas o ese momento de “picoteo” entre comidas. Se preparan fácilmente con ingredientes naturales, sin harinas ni conservantes, y tienen una gran ventaja: se conservan hasta una semana en frasco hermético.

Esta receta de crackers de legumbres permite hacer una buena cantidad de galletitas finas y doradas, perfectas para quienes buscan alternativas más livianas y ricas en proteínas. Además, se pueden personalizar con distintos condimentos según la legumbre elegida, logrando sabores únicos en cada tanda.

Estas crackers son ideales para acompañar dips, hummus, quesos untables o simplemente para disfrutar solas. Llenas de fibra y proteína vegetal, son una forma deliciosa y saludable de aprovechar las legumbres en tu cocina diaria.

Ingredientes 1 taza de legumbres remojadas.

2 tazas de agua. Para la versión de garbanzos:

1 diente de ajo grande.

Hojas de albahaca fresca.

1 cucharadita de mostaza .

. Un chorrito de aceite de oliva .

. Queso rallado a gusto. Para la versión de lentejas:

1 diente de ajo grande.

1 cucharadita de cebolla en polvo.

Ají molido y pimentón ahumado a gusto.

a gusto. Un chorrito de aceite de oliva.

Licuar las legumbres remojadas con el agua hasta obtener una mezcla homogénea, similar a una crema liviana.

Agregar los condimentos elegidos según la versión (de garbanzos o lentejas) y mezclar bien.

Llevar a cocinar a una olla a fuego medio hasta que la preparación espese

Una vez cocinado, llevar a la heladera por una hora.

Extender la preparación sobre una placa con papel manteca o silicona, formando una capa fina y cortar en cuadrados o triángulos

Hornear a 200 °C hasta que estén doradas y secas al tacto.