Sin gluten y sin azúcar: cómo hacer un budín súper esponjoso solo con 2 ingredientes

Con solo dos ingredientes, podrás tener un budín húmedo y esponjoso, ideal para acompañar el café o los mates del desayuno o la merienda.

budín sin gluten con dos ingredientes
Por Daniela Leiva

Hay preparaciones que son sinónimo de mates como el budín, pero pocos conocen la receta saludable de este clásico, con solo dos Ingredientes, sin gluten (ideal para celíacos o quienes buscan reducir el TACC) y, por su base, prácticamente sin azúcar añadida, permitiendo que cada uno controle el dulzor a su gusto.

Este budín es la compañía ideal, tierno, esponjoso y con una humedad que sorprende, considerando su sencillez. Es el comodín de la cocina, porque es una receta que vas a memorizar y usar una y otra vez para un desayuno rápido, una merienda improvisada o para recibir visitas sin estrés.

La clave de su magia reside en la reacción química entre una base de harina y la acidez y consistencia del yogur, que actúa como aglutinante y leudante al mismo tiempo.

Los dos Ingredientes para lograr la textura deseada

  • 2 tazas de premezcla sin gluten
    Para lograr la esponjosidad sin añadir polvo de hornear extra, es fundamental que la premezcla que utilicen ya contenga leudante. Si optan por una harina simple sin gluten (como harina de arroz o almidón de maíz) o una premezcla que no contenga leudante, deberán agregar una cucharadita de polvo de hornear.

  • 1 taza de yogur bebible natural
    El yogur no solo aporta la humedad necesaria, sino que su acidez reacciona con el leudante, garantizando que el budín suba y quede tierno.

    WhatsApp Image 2025-11-05 at 16.42.26

Ajustes opcionales:

  • Consistencia: si al integrar los dos ingredientes la masa queda muy espesa, pueden agregar un chorrito de agua adicional, de a poco, hasta obtener una consistencia cremosa similar a la de un budín tradicional.

  • Reemplazo del yogur bebible: ai solo tienen yogur firme, pueden mixear media taza de yogur natural con un tercio a media taza de agua hasta lograr esa consistencia líquida y cremosa.

  • Dulzor: el yogur natural no suele contener azúcares añadidos. Si desean un budín más dulce, este es el momento de añadir el endulzante de su preferencia (stevia, sucralosa, eritritol) a gusto.

  • Sabor extra: si lo desean, pueden incorporar frutas frescas, secas o chips de chocolate al final de la preparación para darle un toque especial.

Paso a paso para tener su budín listo para el horno en minutos:

  1. Comiencen precalentando el horno a temperatura media a 180°. Mientras el horno toma temperatura, engrasen y enharinen (con premezcla o maicena) una budinera para evitar que la masa se pegue.
  2. En un bowl grande, coloquen las dos tazas de premezcla o harina leudante y la taza de yogur bebible.
  3. Con una espátula o batidor de mano, integren ambos ingredientes hasta que no queden grumos de harina seca. No es necesario batir en exceso; solo mezclar hasta unificar.
  4. Observen la consistencia. Si sienten que la masa está demasiado densa o pegajosa, añadan una cucharada de agua o leche extra. Debe caer de la cuchara con cierta facilidad, pero sin ser líquida.
  5. Si van a agregar endulzante o chips de chocolate, este es el momento. Viertan la preparación en la budinera que han engrasado.
  6. Lleven al horno precalentado y cocinen por aproximadamente 35 minutos. El tiempo puede variar según el horno, por lo que es vital hacer la prueba del palillo: introdúzcanlo en el centro, y si sale limpio y seco, el budín está listo.
  7. Retiren del horno, dejen entibiar unos minutos antes de desmoldar y disfruten de este budín increíblemente sencillo y saludable.
