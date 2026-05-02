2 de mayo de 2026 - 10:11

Cómo hacer budín de manzana: fácil y nutritivo, en licuadora y perfecto para comer sin culpa

Una vez que aprendas a hacer este budín de manzana en licuadora no querrás volver a las viejas tecnicas.

Este budín es rico y muy sencillo de hacer.

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En esta versión, el dulzor proviene íntegramente de la fructosa natural de la manzana, eliminando la necesidad de azúcares añadidos. Aprender cómo hacer budín de manzana en licuadora permite optimizar los tiempos en la cocina sin resignar calidad alimentaria, logrando un producto final rico en fibra y libre de ultraprocesados.

Budín
Este budín es rico y muy sencillo de hacer.

Este budín es rico y muy sencillo de hacer.

Ingredientes

  • Dos manzanas rojas maduras (que aportan el dulzor y la humedad).
  • Dos huevos frescos.
  • Media taza de avena en copos.
  • Polvo de hornear.
  • Canela a gusto.

Paso a paso para hacer este budín

  1. Combinar las manzanas con avena en copos y huevos y licuar hasta crear una mezcla homogénea.
  2. Colocar la mezcla en una fuente o budinera para horno.
  3. Cocinar durante 30 o 35 minutos a temperatura moderada (180 ° grados aproximadamente).
  4. Una vez que el cuchillo sale seco, el reposo es vital para que la humedad interna se estabilice.
Budín
Este budín es rico y muy sencillo de hacer.

Este budín es rico y muy sencillo de hacer.

Al ser una preparación natural, su conservación debe realizarse en heladera por un máximo de tres días o mediante congelación, manteniendo intactas sus propiedades organolépticas para desayunos o meriendas rápidas.

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