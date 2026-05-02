Cómo hacer budín de manzana: fácil y nutritivo, en licuadora y perfecto para comer sin culpa

Una vez que aprendas a hacer este budín de manzana en licuadora no querrás volver a las viejas tecnicas.

Este budín es rico y muy sencillo de hacer.

El budín de manzana en licuadora surge como una alternativa de alta densidad nutricional frente a la pastelería tradicional. Según fuentes, priorizar el consumo de frutas frescas y cereales integrales como la avena contribuye a la prevención de enfermedades crónicas.

En esta versión, el dulzor proviene íntegramente de la fructosa natural de la manzana, eliminando la necesidad de azúcares añadidos. Aprender cómo hacer budín de manzana en licuadora permite optimizar los tiempos en la cocina sin resignar calidad alimentaria, logrando un producto final rico en fibra y libre de ultraprocesados.

Budín Este budín es rico y muy sencillo de hacer. Web

Ingredientes Dos manzanas rojas maduras (que aportan el dulzor y la humedad).

maduras (que aportan el dulzor y la humedad). Dos huevos frescos.

frescos. Media taza de avena en copos.

Polvo de hornear .

. Canela a gusto. Paso a paso para hacer este budín Combinar las manzanas con avena en copos y huevos y licuar hasta crear una mezcla homogénea. Colocar la mezcla en una fuente o budinera para horno. Cocinar durante 30 o 35 minutos a temperatura moderada (180 ° grados aproximadamente). Una vez que el cuchillo sale seco, el reposo es vital para que la humedad interna se estabilice. Budín Este budín es rico y muy sencillo de hacer. Web Al ser una preparación natural, su conservación debe realizarse en heladera por un máximo de tres días o mediante congelación, manteniendo intactas sus propiedades organolépticas para desayunos o meriendas rápidas.