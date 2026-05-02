El trucazo para saber el año de un auto por los números y las letras de la patente

La patente de un auto es uno de los datos fundamentales para conocer de qué año es el mismo. En Argentina, a partir de 2016 hubo un cambio en el formato: Las 3 letras y 3 números, que se usaron entre 1995 y ese año, cambiaron por 2 letras, 3 números y otras 2 letras.

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De este modo, desde hace 10 años, la patente quedó compuesta por 4 letras y 3 números , de modo tal que para conocer el modelo de un auto hay que ubicarlo en alguno de esos tramos. Su diseño responde al acordado por los países que integran el Mercosur .

Entre los años 1995 y 2016, las patentes tuvieron otro formato y estaban formadas por 3 letras y 3 números. En este sistema, no se tiene en cuenta la tercera letra de la chapa patente, ya que esta varía según el registro automotor que la emitió y no tiene que ver en el modelo del auto .

Este fue el avance de los modelos de las patentes de los autos.

Modelo de auto por patente Argentina:

Patente del año 2016 = Patente con letra PM

= Patente con letra PM Patente del año 2015 = Patente con letra ON

= Patente con letra ON Patente del año 2014 = Patente con letra NM

= Patente con letra NM Patente del año 2013 = Patente con letra MB

= Patente con letra MB Patente del año 2012 = Patente con letra KU

= Patente con letra KU Patente del año 2011 = Patente con letra JN

= Patente con letra JN Patente del año 2010 = Patente con letra IM

= Patente con letra IM Patente del año 2009 = Patente con letra HT

= Patente con letra HT Patente del año 2008 = Patente con letra GV

= Patente con letra GV Patente del año 2007 = Patente con letra GB

= Patente con letra GB Patente del año 2006 = Patente con letra FI

= Patente con letra FI Patente del año 2005 = Patente con letra ET

= Patente con letra ET Patente del año 2004 = Patente con letra EI

= Patente con letra EI Patente del año 2003 = Patente con letra ED

= Patente con letra ED Patente del año 2002 = Patente con letra DX

= Patente con letra DX Patente del año 2001 = Patente con letra DO

= Patente con letra DO Patente del año 2000 = Patente con letra DC

= Patente con letra DC Patente del año 1999 = Patente con letra CM

= Patente con letra CM Patente del año 1998 = Patente con letra BU

= Patente con letra BU Patente del año 1997 = Patente con letra BD

= Patente con letra BD Patente del año 1996 = Patente con letra AP

= Patente con letra AP Patente del año 1995 = Patente con letra AAA

Patentes Este fue el avance de los modelos de las patentes de los autos. Web

Antes de 1995, ¿cómo saber el año según las letras de la patente?

Las patentes con letras Q, R, S, T, U, V, W, X son de autos patentados antes del año 1995.

Este sistema se creó a partir de 1958, cuando en la Argentina se creó que Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), cuyo primer objetivo fue unificar, regular y estandarizar las diferentes identificaciones o patentes de autos.

Estas patentes, que duraron tres décadas, tenían una particularidad: cada provincia estaba identificada por una letra, seguida de seis números.

El fondo era negro y las letras blancas. Las primeras tenían un marco blanco y caracteres muy finos, que dificultaban su legibilidad, por lo que en el comienzo de la década del setenta se eliminó el borde y las letras y números crecieron de tamaño.

Patentes Este fue el avance de los modelos de las patentes de los autos. Web

A cada provincia le fue asignada una letra. Las I y O, por su similitud con los números 1 y 0, fueron descartadas. Mendoza, por ejemplo, tuvo designada la letra M.