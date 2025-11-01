Sin azúcar, sin aceite y sin gluten: cómo hacer una torta de naranja esponjosa y en licuadora

Esta torta es ideal para acompañar el mate o el café, se prepara con pocos ingredientes y es una opción saludable para el desayuno o la merienda.

Cuántas veces nos encontramos con antojo de algo dulce, que nos haga compañía con el mate o el cafecito, pero al mismo tiempo nos haga sentir bien, livianos, sin culpas. Y, una receta que lo tiene todo es la de la torta de naranja sin gluten.

Esta torta es increíblemente esponjosa, tiene un aroma a cítrico que inunda la casa y viene con un triple jaque mate a las restricciones porque no lleva azúcar, ni aceite y es sin TACC.

La clave está en la licuadora y el resultado es tan bueno que van a dudar si de verdad no lleva harina de trigo ni una gota de aceite. Ideal para celíacos, para quienes cuidan su peso, para diabéticos que quieren un permitido delicioso, o simplemente para aquellos que buscan una opción más liviana y natural.

Ingredientes necesarios 1 naranja grande

3 huevos

30 g de leche en polvo descremada

16 g de polvo para hornear

Ralladura de una naranja

Esencia de vainilla

Endulzante a gusto

170 g de harina de arroz Torta de naranja sin gluten. Torta de naranja sin gluten. Gemini IA Paso a paso para la torta de naranja sin TACC Lavá bien la naranja grande que vas a usar. Una vez limpia, retirá la ralladura y reservala. A la naranja restante, cortala en cubos grandes con cáscara. Asegurate de quitarle las semillas. En el vaso de la licuadora, colocá los cubos de naranja, los 3 huevos, la leche en polvo, la esencia de vainilla y el endulzante a gusto. Licuá a máxima potencia hasta que la mezcla esté totalmente homogénea y la cáscara de naranja esté completamente desintegrada. Es importante que no queden trozos. Ahora, agregá la harina de arroz, el polvo para hornear y la ralladura de naranja que habías reservado. Volvé a licuar, pero esta vez solo hasta que se incorporen los ingredientes secos. No batas de más. La mezcla debe ser suave y fluida. Engrasá un molde de 18 cm de diámetro (podés usar un poco de aceite de coco o manteca, o spray vegetal, y un poco de harina de arroz para que no se pegue). Verté la mezcla en el molde. Llevá a un horno medio (180 °C) que ya debe estar precalentado. Dejá que se cocine por unos 35 minutos aproximadamente. Para saber si está lista, introducí un palillo o cuchillo en el centro. Retirá del horno y dejá entibiar antes de desmoldar. Podés espolvorear con un poco de endulzante pulverizado o hacerle un glaseado liviano con jugo de naranja y endulzante.