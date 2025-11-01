Sin azúcar, sin aceite y sin gluten: cómo hacer una torta de naranja esponjosa y en licuadora

Cuántas veces nos encontramos con antojo de algo dulce, que nos haga compañía con el mate o el cafecito, pero al mismo tiempo nos haga sentir bien, livianos, sin culpas. Y, una receta que lo tiene todo es la de la torta de naranja sin gluten.
Esta torta es ideal para acompañar el mate o el café, se prepara con pocos ingredientes y es una opción saludable para el desayuno o la merienda.
Esta torta es increíblemente esponjosa, tiene un aroma a cítrico que inunda la casa y viene con un triple jaque mate a las restricciones porque no lleva azúcar, ni aceite y es sin TACC.
La clave está en la licuadora y el resultado es tan bueno que van a dudar si de verdad no lleva harina de trigo ni una gota de aceite. Ideal para celíacos, para quienes cuidan su peso, para diabéticos que quieren un permitido delicioso, o simplemente para aquellos que buscan una opción más liviana y natural.