Ni horno ni batidora: la torta de limón más fresca y rápida del verano

Una de las recetas más buscadas del verano: pocos ingredientes, sabor liviano, buena nutrición y una comida ideal para los días calurosos.

Por Ignacio Alvarado

El verano pide postres livianos, rápidos y sin complicaciones. Esta receta de torta de limón sin horno ni batidora se volvió una de las recetas favoritas porque combina sabor, frescura y practicidad. Ideal para quienes disfrutan de la comida casera pero no quieren pasar horas en la cocina ni prender el horno con 35 grados.

Además, esta preparación aporta una nutrición equilibrada y puede adaptarse fácilmente a diferentes dietas. Con algunos ajustes en los ingredientes, podés lograr una versión más saludable o incluso vegana sin perder el sabor clásico del limón. Perfecta para compartir en familia, después del almuerzo o como merienda refrescante.

Ni horno ni batidora: la torta de limón más fresca y rápida del verano

Ingredientes

Para esta receta vas a necesitar pocos ingredientes y sin complicaciones:

  • 200 g de galletitas de vainilla

  • 100 g de manteca derretida o aceite neutro

  • 1 lata de leche condensada

  • ½ taza de jugo de limón natural

  • Ralladura de un limón

  • 200 cc de crema o yogur natural (según preferencia)

    Ni horno ni batidora: la torta de limón más fresca y rápida del verano

Estos ingredientes logran una base firme, un relleno cremoso y ese toque ácido justo. Además, aportan buena nutrición, sobre todo si elegís versiones reducidas en grasa o con yogur natural, una gran fuente de proteínas y probióticos beneficiosos para la digestión.

Paso a paso

  • Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca hasta formar una base. Presionala en un molde y llevá a la heladera.

  • En otro bowl, combiná la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón. Incorporá la crema o el yogur.

  • Verté la mezcla sobre la base y refrigerá por al menos 3 horas.

Esta receta se disfruta fría y conserva perfectamente en heladera. Es una opción fresca de comida dulce, liviana y deliciosa, con buena nutrición y sin complicaciones. Ideal para quienes buscan postres simples pero irresistibles, con pocos ingredientes y todo el sabor del verano argentino.

