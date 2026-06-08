8 de junio de 2026 - 10:41

4 platos fáciles y livianos para empezar la semana más liviano: recetas simples para recuperar el equilibrio

Estas recetas de alimentación saludable, comida casera, nutrición y bienestar son ideales para arrancar la semana con platos livianos y llenos de sabor.

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Por Ignacio Alvarado

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Aunque suele hablarse de "desintoxicar" el cuerpo, los especialistas explican que el organismo ya cuenta con mecanismos naturales para cumplir esa función. Sin embargo, elegir platos más frescos, reducir los ultraprocesados y priorizar alimentos de calidad puede generar una sensación de mayor liviandad y bienestar durante los primeros días de la semana.

Por eso, cada vez más personas incorporan preparaciones simples que aportan fibra, proteínas y vegetales. Este tipo de comidas no solo ayudan a mejorar la calidad de la alimentación diaria, sino que también permiten recuperar energía, evitar la pesadez y volver a una rutina más equilibrada sin resignar sabor.

Ensalada tibia de lentejas

Una de las mejores recetas para comenzar la semana.

Ingredientes: lentejas cocidas, tomate, cebolla morada, zanahoria rallada y aceite de oliva.

Preparación: mezclá todos los ingredientes y serví tibio. Esta opción aporta fibra, proteínas vegetales y contribuye a una mejor nutrición.

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Pollo al limón con verduras

Una clásica comida casera liviana y rendidora.

Ingredientes: pechuga de pollo, limón, zapallito, zanahoria y cebolla.

Preparación: cociná el pollo a la plancha y acompañalo con verduras salteadas.

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Sopa cremosa de calabaza

Entre las recetas más elegidas durante los días frescos.

Ingredientes: calabaza, cebolla, caldo y condimentos.

Preparación: herví los ingredientes y procesalos hasta obtener una crema suave.

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Tortilla de espinaca al horno

Una alternativa práctica para sumar verduras a la alimentación saludable.

Ingredientes: espinaca, huevos, cebolla y queso rallado.

Preparación: mezclá todos los ingredientes y cociná en horno moderado.

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Estas recetas no prometen milagros, pero sí ayudan a retomar una rutina equilibrada. Una buena nutrición, acompañada por hidratación y actividad física, sigue siendo una de las mejores formas de mejorar el bienestar y sentirse mejor durante toda la semana.

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