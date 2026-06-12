12 de junio de 2026 - 08:00

3 recetas sin harina y llenas de sabor para quienes buscan opciones más livianas

Estas recetas de comida sin harina utilizan pocos ingredientes y aportan una mejor nutrición sin resignar sabor.

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Por Ignacio Alvarado

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Lo interesante es que no hace falta resignar sabor. Existen opciones de comida simples y rendidoras que aprovechan vegetales, huevos y lácteos para lograr platos completos y satisfactorios.

Estas tres preparaciones son ideales para almuerzos livianos, cenas rápidas o incluso para llevar al trabajo.

Tortilla de zanahoria y queso

Ingredientes: zanahoria rallada, huevos y queso rallado.

Preparación: mezclá todos los ingredientes y cociná en sartén hasta dorar.

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Panqueques de banana

Ingredientes: banana madura y huevos.

Preparación: pisá la banana, mezclá con huevos y cociná pequeñas porciones en sartén.

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Pizza con base de coliflor

Ingredientes: coliflor procesada, huevo y queso.

Preparación: cociná la base previamente y luego agregá salsa y cobertura.

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Estas recetas demuestran que es posible disfrutar de una buena comida utilizando menos harinas y priorizando mejores ingredientes. La verdadera clave está en encontrar alternativas sostenibles que mejoren la nutrición diaria sin transformar la cocina en una obligación.

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