Receta de tarta fresca de manzana: en pocos minutos, con 5 ingredientes y en 4 pasos

Hay recetas que, siendo muy fáciles de preparar, logran un resultado perfecto e irresistible. Esta tarta de manzana lleva solo 5 ingredientes y sus pasos son bastante simples y además tiene un detalle que la vuelve especial. Su textura crocante en los bordes y suave en el centro aparece gracias a una técnica sencilla que se realiza antes del horneado.
La clave está en cómo se distribuyen las láminas de manzana y en una capa muy fina que aporta brillo y sabor frutal. Además, no necesita batidora ni reposos largos, lo que la convierte en una opción perfecta para cuando se quiere algo casero sin complicaciones. Al final, un paso extra le da el toque que define su presentación.
Ingredientes y preparación básica paso a paso
Ingredientes
1 masa de hojaldre.
2 manzanas.
55 gramos de mermelada de durazno.
1 huevo.
20 gramos de azúcar negra.
Estos ingredientes se complementan entre sí y permiten lograr un equilibrio entre crocante y húmebo, lo que aporta una terminación atractiva y un sabor suave y aromático.
Paso a paso
Para iniciar, debemos desenrollar la masa de hojaldre y marcar con un cuchillo a unos 2 centímetros del borde, sin llegar a cortar por completo. Esta marca ayuda a que el borde se eleve durante el horneado.
Luego, hay que pinchar la parte interna de la masa con un tenedor para evitar que se infle demasiado.
En la parte interior debemos esparcir aproximadamente 35 gramos de mermelada sobre la masa y en paralelo, debemos descorazonar las manzanas, pelarlas y cortarlas en láminas finas, para luego acomodarlas en filas ordenadas.
El borde debe pincelarse con huevo batido para obtener un color dorado y por último queda espolvorear azúcar negra por toda la superficie, lo que suma textura y aroma. Lista la preparación, ahora solo queda llevarla al horno (180°) durante unos 20 minutos, o hasta que la masa quede crocante y las manzanas tiernas.
El toque final que cambia el resultado
Al retirar la tarta del horno, debemos realizar un paso que mejora su presentación y sabor.
El resto de la mermelada se calienta ligeramente en el microondas. Si está demasiado espesa, podemos agregar una cucharadita de agua para aligerarla. Con esta preparación tibia, debemos pincelar la tarta ya cocida, lo que aporta un brillo atractivo y una terminación más húmeda y aromática en la superficie.
Este paso final ayuda a que la tarta alcance una textura equilibrada: la base permanece crujiente, las manzanas se mantienen tiernas y jugosas, y la superficie queda brillante, lo que realza el color y mejora la experiencia al cortarla y servirla.
La tarta puede comerse tibia o a temperatura ambiente, sola o con un acompañamiento como crema o yogur natural.
Esta receta fresca demuestra que no es necesario complicarse para lograr un postre casero con presencia y sabor. Los 5 ingredientes, combinados, le dan el sabor y la crocancia perfecta para disfrutarla en días cálidos de cualquier merienda o sobremesa familiar.