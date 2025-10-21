21 de octubre de 2025 - 21:40

Receta sin horno: cómo hacer una torta fresca de limón sin azúcar y con 4 ingredientes

Es una receta fresca y cremosa, ideal para los días cálidos. Esta torta de limón no necesita horno y lleva muy pocos ingredientes.

Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Foto:

WEB
Por Redacción

Leé además

sin harina ni azucar: como preparar una deliciosa torta de ricota facil y con pocos ingredientes

Sin harina ni azúcar: cómo preparar una deliciosa torta de ricota fácil y con pocos ingredientes

Por Daniela Leiva
para principiantes: como hacer lingotes de limon super cremosos, un postre facil para el dia de la madre

Para principiantes: cómo hacer lingotes de limón súper cremosos, un postre fácil para el Día de la Madre

Por Daniela Leiva

Su textura es cremosa por dentro y firme por fuera al mismo tiempo, gracias a la combinación del queso crema, la leche condensada y la crema de leche batida. El toque de limón le aporta una acidez justa que equilibra el dulzor del conjunto. Además, su preparación es simple, aunque solo necesita algunas horas de frío antes de disfrutarla.

torta de limón
Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Cómo preparar la torta fresca de limón sin usar horno

Ingredientes

  • 380 gramos de leche condensada.
  • 400 gramos de queso crema.
  • 120 mililitros de jugo de limón.
  • 200 mililitros de crema de leche o crema de batir.
  • Galletas de vainilla (un paquete).

Paso a paso

  1. En un bowl mezclá el queso crema con la crema de leche hasta obtener una crema uniforme.
  2. Luego debés incorporar la leche condensada y el jugo de limón, batiendo hasta que todo quede completamente homogéneo. El jugo de limón ayuda a espesar la preparación gracias a su acidez natural, lo que permite que tome consistencia sin necesidad del horno.
  3. El siguiente paso es comenzar a armar la torta: cubrí el fondo de un molde con galletas y rellená los huecos con trozos pequeños.
  4. Una vez listo, agregá encima una capa de la crema y repetí el proceso alternando galletas y mezcla hasta completar unas cuatro capas.

Lo ideal es que uses un molde de 15 a 18 centímetros de diámetro para que quede bien equilibrada.

torta de limón
Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Algunos trucos para lograr una textura perfecta y presentación fresca

Para obtener un resultado firme y cremoso, es fundamental dejar reposar la torta al menos 5 horas en la heladera, aunque lo ideal es hacerlo durante toda la noche. Este tiempo de frío permite que la mezcla se asiente y las capas se unan, logrando una textura compacta pero suave al cortar.

  • Al día siguiente, desmoldá cuidadosamente y decorá con ralladura de limón por toda la superficie.
  • También podés hacer pequeños detalles con crema de leche montada en los bordes y colocar en cada uno un trocito de limón y una hoja de menta fresca.
  • Estas terminaciones embellecen la presentación y al mismo tiempo intensifica el aroma cítrico característico de la receta.
  • Otra recomendación aparte es mantener la torta en la heladera hasta el momento de servir para conservar su frescura.
torta de limón
Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Esta torta de limón sin horno demuestra que no se necesita complicarse para disfrutar de un postre delicioso y saludable. Su combinación de textura cremosa, sabor cítrico y preparación rápida la convierten en una opción ideal para cualquier ocasión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Receta sin harina ni azúcar: cómo hacer una torta de chocolate sin gluten y con solo 3 ingredientes

Por Lucas Vasquez
Esta receta logra una textura suave y un sabor natural que atrae. Es ideal para acompañar el desayuno o una merienda de forma saludable.

Cómo hacer un budín de coco sin azúcar ni harina: una receta esponjosa y saludable

Por Lucas Vasquez
El resultado de esta receta es una opción saludable para disfrutar sin culpa a cualquier hora del día.

Receta sin harina ni azúcar: cómo hacer cookies de limón en solo 10 minutos

Por Lucas Vasquez
Beber este licuado entre 30 y 45 minutos antes de ir al gimnasio permite que los nutrientes sean aceptados por el cuerpo en el momento justo.

Antes del gimnasio: cómo hacer un licuado de naranja y avena para fortalecer la energía

Por Redacción