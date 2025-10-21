Receta sin horno: cómo hacer una torta fresca de limón sin azúcar y con 4 ingredientes

Es una receta fresca y cremosa, ideal para los días cálidos. Esta torta de limón no necesita horno y lleva muy pocos ingredientes.

Cuando el clima se vuelve más templado, las preparaciones frías ganan protagonismo. Esta torta de limón no necesita cocción y se prepara con apenas 4 ingredientes fáciles de conseguir, logrando un resultado suave y refrescante. Esta receta es liviana, con un sabor natural sin usar azúcar ni harina.

Su textura es cremosa por dentro y firme por fuera al mismo tiempo, gracias a la combinación del queso crema, la leche condensada y la crema de leche batida. El toque de limón le aporta una acidez justa que equilibra el dulzor del conjunto. Además, su preparación es simple, aunque solo necesita algunas horas de frío antes de disfrutarla.

Ingredientes 380 gramos de leche condensada .

. 400 gramos de queso crema .

. 120 mililitros de jugo de limón.

200 mililitros de crema de leche o crema de batir.

o Galletas de vainilla (un paquete). Paso a paso En un bowl mezclá el queso crema con la crema de leche hasta obtener una crema uniforme. Luego debés incorporar la leche condensada y el jugo de limón, batiendo hasta que todo quede completamente homogéneo. El jugo de limón ayuda a espesar la preparación gracias a su acidez natural, lo que permite que tome consistencia sin necesidad del horno. El siguiente paso es comenzar a armar la torta: cubrí el fondo de un molde con galletas y rellená los huecos con trozos pequeños. Una vez listo, agregá encima una capa de la crema y repetí el proceso alternando galletas y mezcla hasta completar unas cuatro capas. Lo ideal es que uses un molde de 15 a 18 centímetros de diámetro para que quede bien equilibrada.

Algunos trucos para lograr una textura perfecta y presentación fresca Para obtener un resultado firme y cremoso, es fundamental dejar reposar la torta al menos 5 horas en la heladera, aunque lo ideal es hacerlo durante toda la noche. Este tiempo de frío permite que la mezcla se asiente y las capas se unan, logrando una textura compacta pero suave al cortar.

Al día siguiente, desmoldá cuidadosamente y decorá con ralladura de limón por toda la superficie.

También podés hacer pequeños detalles con crema de leche montada en los bordes y colocar en cada uno un trocito de limón y una hoja de menta fresca.

Estas terminaciones embellecen la presentación y al mismo tiempo intensifica el aroma cítrico característico de la receta.

Otra recomendación aparte es mantener la torta en la heladera hasta el momento de servir para conservar su frescura. Esta torta de limón sin horno demuestra que no se necesita complicarse para disfrutar de un postre delicioso y saludable. Su combinación de textura cremosa, sabor cítrico y preparación rápida la convierten en una opción ideal para cualquier ocasión.