Receta sin harina ni azúcar: cómo hacer cookies de limón en solo 10 minutos

Hay recetas que conquistan por su simpleza y esta es una de ellas. Las cookies de limón sin harina ni azúcar combinan aroma, textura y un toque cítrico que las vuelve irresistibles. Lo mejor es que solo necesitan 10 minutos de preparación y un breve paso por el horno para quedar listas.
Con pocos ingredientes básicos y un procedimiento muy sencillo, estas galletas se convierten en una alternativa perfecta para quienes buscan algo dulce sin recurrir a la harina ni al azúcar tradicional. Su sabor fresco y su textura suave las hacen ideales para acompañar un té o un café sin descuidar la alimentación.
cookies de limón
El resultado de esta receta es una opción saludable para disfrutar sin culpa a cualquier hora del día.
Qué ingredientes se necesitan para unas cookies cítricas y dulces a la vez
La receta se destaca por su sencillez y por el uso de productos naturales que reemplazan a los tradicionales.
Solo se necesita:
- 2 huevos.
- La ralladura de 2 limones.
- El jugo de un limón.
- Cantidad necesaria de stevia o edulcorante.
- Media taza de coco rallado.
Estos ingredientes se combinan para lograr una masa húmeda con un sabor equilibrado entre lo dulce y lo cítrico.
- El coco es el reemplazante natural de la harina. Es quien porta consistencia y un ligero toque tostado tras el horneado.
- A su vez, el limón ofrece frescura pero es el ingrediente principal que demuestra un aroma intenso que perfuma toda la cocina.
- El uso de stevia o edulcorante permite mantener el sabor dulce sin elevar el contenido calórico, lo que convierte a estas cookies en una excelente opción para quienes cuidan su dieta o buscan alternativas más livianas.
- Lo positivo de esta receta es que no necesita manteca ni aceites en exceso, lo que la hace apta para quienes prefieren preparaciones livianas.
Además, puede adaptarse fácilmente para incluir ralladura de naranja o unas gotas de esencia de vainilla, creando nuevas versiones con el mismo procedimiento rápido.
Paso a paso para preparar las cookies en solo 10 minutos
El procedimiento es bastante simple:
- Colocá los huevos en un recipiente y batí ligeramente. Luego, añadí la ralladura de los limones, el jugo, el edulcorante elegido y el coco rallado. Mezclá todo hasta obtener una textura homogénea que permita formar pequeñas porciones con las manos.
- Una vez listas, engrasá una fuente con un pequeño chorrito de aceite y ubicá las cookies separadas entre sí. Llevalas a horno fuerte durante solo 10 minutos o hasta que los bordes comiencen a dorarse.
- Por último, al sacarlas, es importante que las dejes enfriar unos minutos para que tomen firmeza sin quebrarse.
El resultado son galletas doradas por fuera y suaves por dentro, con un sabor fresco a limón que combina perfectamente con una bebida caliente o fría. Esta receta, además de práctica, es ideal para tener un snack saludable listo en poco tiempo y sin complicaciones.
Las cookies de limón sin harina ni azúcar son la prueba de que lo simple puede ser delicioso. En apenas diez minutos y con ingredientes básicos, se obtiene una opción liviana, natural y sin culpas. Esta receta demuestra que se puede disfrutar de algo dulce sin renunciar a una alimentación equilibrada, aprovechando el sabor y la frescura de ingredientes sanos y sabrosos.