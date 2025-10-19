Receta sin harina ni azúcar: cómo hacer cookies de limón en solo 10 minutos

Hay recetas que conquistan por su simpleza y esta es una de ellas. Las cookies de limón sin harina ni azúcar combinan aroma , textura y un toque cítrico que las vuelve irresistibles. Lo mejor es que solo necesitan 10 minutos de preparación y un breve paso por el horno para quedar listas.

Con pocos ingredientes básicos y un procedimiento muy sencillo, estas galletas se convierten en una alternativa perfecta para quienes buscan algo dulce sin recurrir a la harina ni al azúcar tradicional. Su sabor fresco y su textura suave las hacen ideales para acompañar un té o un café sin descuidar la alimentación.

La receta se destaca por su sencillez y por el uso de productos naturales que reemplazan a los tradicionales.

El resultado de esta receta es una opción saludable para disfrutar sin culpa a cualquier hora del día.

Estos ingredientes se combinan para lograr una masa húmeda con un sabor equilibrado entre lo dulce y lo cítrico.

Además, puede adaptarse fácilmente para incluir ralladura de naranja o unas gotas de esencia de vainilla, creando nuevas versiones con el mismo procedimiento rápido.

Paso a paso para preparar las cookies en solo 10 minutos

El procedimiento es bastante simple:

Colocá los huevos en un recipiente y batí ligeramente. Luego, añadí la ralladura de los limones, el jugo, el edulcorante elegido y el coco rallado. Mezclá todo hasta obtener una textura homogénea que permita formar pequeñas porciones con las manos. Una vez listas, engrasá una fuente con un pequeño chorrito de aceite y ubicá las cookies separadas entre sí. Llevalas a horno fuerte durante solo 10 minutos o hasta que los bordes comiencen a dorarse. Por último, al sacarlas, es importante que las dejes enfriar unos minutos para que tomen firmeza sin quebrarse.

El resultado son galletas doradas por fuera y suaves por dentro, con un sabor fresco a limón que combina perfectamente con una bebida caliente o fría. Esta receta, además de práctica, es ideal para tener un snack saludable listo en poco tiempo y sin complicaciones.

Las cookies de limón sin harina ni azúcar son la prueba de que lo simple puede ser delicioso. En apenas diez minutos y con ingredientes básicos, se obtiene una opción liviana, natural y sin culpas. Esta receta demuestra que se puede disfrutar de algo dulce sin renunciar a una alimentación equilibrada, aprovechando el sabor y la frescura de ingredientes sanos y sabrosos.