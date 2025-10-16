16 de octubre de 2025 - 20:40

Receta sin harina ni azúcar: cómo hacer una torta de chocolate sin gluten y con solo 3 ingredientes

Una receta que parece imposible por sus pocos ingredientes. Aporta una textura suave y un sabor intenso aún sin usar harina ni azúcar.

Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Lo sorprendente es que no lleva harina, azúcar ni manteca, pero igual queda con ese aroma clásico que todos buscan en una torta casera. El secreto está en la combinación equilibrada entre el chocolate y un ingrediente inesperado que actúa como base cremosa.

torta de chocolate sin gluten
Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Cuál es la mezcla que reemplaza a la harina y logra una textura esponjosa

  • El ingrediente clave en esta receta es el queso untable o tipo Philadelphia, que aporta suavidad y cuerpo sin necesidad de usar harina ni gluten.
  • Su composición es rica en proteínas y permite que la masa se sostenga y conserve la humedad del chocolate, incluso después de hornearse.
  • Esta versión sin gluten también es ideal para quienes buscan reducir el consumo de azúcar, ya que el chocolate en taza aporta el dulzor justo sin necesidad de añadir nada extra.
  • Al combinarlo con los huevos, se obtiene una masa aireada que se cocina de manera uniforme, manteniendo una textura cremosa y firme al mismo tiempo.

El resultado es una torta intensa en sabor y ligera en el paladar, perfecta para disfrutar después de una comida o acompañar con un café. Lo mejor es que se prepara con ingredientes simples y accesibles, sin usar harinas especiales ni productos difíciles de conseguir.

torta de chocolate sin gluten
Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Qué ingredientes lleva y cómo se hace la torta sin gluten

Ingredientes:

  • 200 gramos de chocolate en taza.
  • 200 gramos de queso untable, queso crema o tipo Philadelphia.
  • 5 huevos.

Preparación:

  1. Derretí el chocolate en taza a baño maría o en microondas hasta que quede completamente líquido.
  2. Agregá el queso untable y mezclá bien hasta lograr una crema uniforme.
  3. Incorporá los huevos de a uno, batiendo constantemente para que la mezcla quede aireada.
  4. Derramá la preparación en un molde enmantecado o cubierto con papel manteca.
  5. Horneá a 180 °C durante 25 a 30 minutos o hasta que el centro esté firme pero húmedo.

Una vez que la torta esté fría, podés espolvorear con cacao amargo, coco rallado o acompañar con frutas rojas para resaltar su sabor natural. También puede conservarse en la heladera hasta tres días sin perder su textura cremosa.

torta de chocolate sin gluten
Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Esta receta se prepara en pocos minutos y conquista a quienes buscan un postre liviano y sin gluten.

Esta torta de chocolate sin harina ni azúcar demuestra que la simpleza y el sabor pueden compartirse. Con apenas 3 ingredientes y sin complicaciones, se obtiene un postre liviano, sin gluten y con una textura suave que sorprende a todos. Ideal para quienes buscan opciones más saludables sin renunciar al placer del chocolate.

