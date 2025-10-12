Receta en solo 4 pasos: cómo hacer cheesecake de frutilla sin horno

Un postre cremoso y fresco que se prepara sin usar el horno y con frutilla, una fruta ideal de primavera. Esta receta se hace en 4 pasos simples.

Su textura y sabor sorprenden desde el primer bocado y solo se necesita un poco de paciencia para lograr la receta perfecta.

El cheesecake de frutilla es ideal para compartir en familia. Este postre exquisito no necesita horno ni genera complicaciones al hacerlo. Es una receta irresistible por su textura suave, sabor equilibrado y un detalle que la hace especial al servirla. El secreto está en cómo combinar pocos ingredientes con un toque de frescura que le da la frutilla.

Para esta receta se necesita paciencia para que no se parta la textura pero sus pasos son tan simples que se realizan en poco tiempo. Lo mejor es que no se necesita hornear nada ni usar moldes especiales. Solo hay que seguir algunos pasos simples y esperar el momento justo para disfrutar su cremosidad.

Qué ingredientes logran la textura perfecta del cheesecake de frutilla Para lograr un cheesecake sin horno con una base firme y un relleno suave, se necesitan ingredientes básicos y fáciles de conseguir.

220 gramos de galletas de vainilla .

. ½ taza de manteca sin sal derretida.

sin sal derretida. 1 pote de queso crema.

¾ de leche condensada.

1 taza de crema de leche fría .

. 1 sobre de gelatina sin sabor en polvo.

en polvo. 2 tazas de frutillas frescas.

½ taza de azúcar.

1/4 de taza de agua.

Cómo preparar en 3 pasos la base antes del topping de frutillas Triturá 220 gramos de galletas de vainilla y mezclá con ½ taza de manteca sin sal derretida hasta obtener una masa arenosa. Esa mezcla debés presionarla en la base de un molde desmontable, formando una capa pareja que luego se enfría en la heladera. En otro recipiente colocá un pote de queso crema junto con ¾ de taza de leche condensada, batiendo hasta integrar completamente. A continuación añadí una taza de crema de leche fría, batiendo a velocidad media hasta conseguir una textura espumosa. Después incorporá un sobre de gelatina sin sabor disuelta y dos cucharadas de jugo de limón, lo que da consistencia al relleno. Esa mezcla deberás derramarla sobre la base ya fría. Rápidamente alisá con una espátula y lleva al refrigerador por al menos 3 horas. Este paso es esencial para que el postre mantenga su forma sin necesidad de hornearse. Al enfriar, el cheesecake adquiere su textura característica, cremosa pero firme, lista para el toque final. El topping de frutillas que transforma el cheesecake es el último paso El toque que diferencia a este postre es su cobertura de frutillas naturales. Para prepararla, colocá dos tazas de frutillas frescas, algunas enteras y otras picadas, en una olla junto con ½ taza de azúcar, ¼ de taza de agua y 2 cucharadas de jugo de limón. Llevá la mezcla a fuego medio hasta que las frutas se ablanden y el líquido adquiera una textura similar a la miel. Luego, dejá enfriar a temperatura ambiente.

Una vez que el relleno del cheesecake esté completamente firme, retirá del molde con cuidado. Este paso debe hacerse lentamente para no romper la base. Cubrí la superficie con la mezcla de frutillas frías y distribuí de manera uniforme. El contraste entre la suavidad del queso y la acidez de las frutas logra un equilibrio de sabores perfecto.

El postre ya está hecho. Al servir, usá un cuchillo humedecido en agua caliente para cortar las porciones sin dañar el borde. Además, este postre se mantiene en heladera hasta por 3 días, conservando su frescura y sabor original. El cheesecake sin horno es una idea práctica y deliciosa para aprovechar las frutas frescas de la época primaveral. Su preparación es rápida y no se necesita tener conocimientos profesionales de pastelería. La combinación entre galletas, queso crema y frutillas crea un equilibrio entre lo dulce y lo ácido que resulta irresistible.