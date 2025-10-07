Cómo hacer postrecitos sin gluten: receta en 15 minutos y sin horno

La receta de postres caseros en pequeños vasos sorprende por lo fácil y rápido que es de preparar. Lleva pocos ingredientes y no necesita horno.

Esta receta puede combinarse con diferentes sabores para disfrutar en cualquier momento del día.

Preparar un postre sin gluten, sin horno y con pocos ingredientes es más simple de lo que parece. En solo 15 minutos se puede lograr una receta cremosa y suave que recuerda a los clásicos postrecitos de la infancia, pero adaptados para quienes buscan una opción más saludable sin gluten.

Esta receta se puede personalizar con tres sabores que combinan a la perfección vainilla, cacao y dulce de leche. Además, el secreto para lograr una mezcla sin grumos está en la forma de disolver la maicena y el punto exacto de cocción, lo que da como resultado un postre firme y sabroso.

3 cucharadas de maicena

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de dulce de leche

2 cucharadas de cacao en polvo sin gluten.

Paso a paso Debemos comenzar diluyendo la maicena con una parte de la leche, aproximadamente 200 cc, mezclando hasta disolver por completo y reservando un rato. En otro recipiente debemos combinar la leche restante con el azúcar y la esencia de vainilla, llevándolo a fuego medio hasta que comience a hervir. En ese punto hay que combinar la maicena previamente disuelta y luego seguir mezclando con una cuchara o batidor de mano hasta que la preparación tome una consistencia espesa y homogénea. El fuego debe mantenerse suave para evitar que la mezcla se pegue o se queme. Una vez que hierve y adquiere textura, se retira del calor y solo queda dejar reposar unos minutos antes de dividir la base en varios recipientes para incorporar los distintos sabores.

En otro recipiente, hay que mezclar otra porción con las dos cucharadas de dulce de leche.

Por último, hay que dejar una parte sin sabor agregado para mantener la base clásica de vainilla.