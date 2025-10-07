Cómo hacer postrecitos sin gluten: receta en 15 minutos y sin horno

Preparar un postre sin gluten, sin horno y con pocos ingredientes es más simple de lo que parece. En solo 15 minutos se puede lograr una receta cremosa y suave que recuerda a los clásicos postrecitos de la infancia, pero adaptados para quienes buscan una opción más saludable sin gluten.
Esta receta se puede personalizar con tres sabores que combinan a la perfección vainilla, cacao y dulce de leche. Además, el secreto para lograr una mezcla sin grumos está en la forma de disolver la maicena y el punto exacto de cocción, lo que da como resultado un postre firme y sabroso.
En pequeños vasos o frascos debemos colocar las preparaciones por capas
- Se puede comenzar con la base de vainilla y chocolate, luego añadir la de vainilla con dulce de leche y terminar con la vainilla sola para lograr un contraste de sabores y colores.
- Una vez fríos, se pueden refrigerar durante una hora para obtener una textura más firme.
Esta receta puede combinarse con diferentes sabores para disfrutar en cualquier momento del día.
Estos postrecitos no solo son ideales para personas con intolerancia al gluten, sino también para quienes buscan una opción casera y sin conservantes. Además, al estar hechos con ingredientes simples, pueden adaptarse con frutas frescas, chocolate o galletas para darles un toque final diferente.