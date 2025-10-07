7 de octubre de 2025 - 21:05

Cómo hacer postrecitos sin gluten: receta en 15 minutos y sin horno

La receta de postres caseros en pequeños vasos sorprende por lo fácil y rápido que es de preparar. Lleva pocos ingredientes y no necesita horno.

Esta receta puede combinarse con diferentes sabores para disfrutar en cualquier momento del día.

Esta receta puede combinarse con diferentes sabores para disfrutar en cualquier momento del día.

Por Redacción

Preparar un postre sin gluten, sin horno y con pocos ingredientes es más simple de lo que parece. En solo 15 minutos se puede lograr una receta cremosa y suave que recuerda a los clásicos postrecitos de la infancia, pero adaptados para quienes buscan una opción más saludable sin gluten.

Esta receta se puede personalizar con tres sabores que combinan a la perfección vainilla, cacao y dulce de leche. Además, el secreto para lograr una mezcla sin grumos está en la forma de disolver la maicena y el punto exacto de cocción, lo que da como resultado un postre firme y sabroso.

postres mixtos




Ingredientes y paso a paso para una base perfecta de los postres sin gluten

Para esta receta se necesita:

  • 500 centímetros cúbicos de leche.
  • 3 cucharadas de maicena.
  • 3 cucharadas de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 2 cucharadas de dulce de leche.
  • 2 cucharadas de cacao en polvo sin gluten.

Paso a paso

  1. Debemos comenzar diluyendo la maicena con una parte de la leche, aproximadamente 200 cc, mezclando hasta disolver por completo y reservando un rato.
  2. En otro recipiente debemos combinar la leche restante con el azúcar y la esencia de vainilla, llevándolo a fuego medio hasta que comience a hervir.
  3. En ese punto hay que combinar la maicena previamente disuelta y luego seguir mezclando con una cuchara o batidor de mano hasta que la preparación tome una consistencia espesa y homogénea.
  4. El fuego debe mantenerse suave para evitar que la mezcla se pegue o se queme. Una vez que hierve y adquiere textura, se retira del calor y solo queda dejar reposar unos minutos antes de dividir la base en varios recipientes para incorporar los distintos sabores.
postres mixtos




Cómo pueden combinarse los sabores para armar los postrecitos

  • Para obtener diferentes versiones, debemos utilizar una parte de la mezcla de vainilla para agregar el cacao en polvo sin gluten mientras aún está caliente para que se integre fácilmente.
  • En otro recipiente, hay que mezclar otra porción con las dos cucharadas de dulce de leche.
  • Por último, hay que dejar una parte sin sabor agregado para mantener la base clásica de vainilla.

En pequeños vasos o frascos debemos colocar las preparaciones por capas

  • Se puede comenzar con la base de vainilla y chocolate, luego añadir la de vainilla con dulce de leche y terminar con la vainilla sola para lograr un contraste de sabores y colores.
  • Una vez fríos, se pueden refrigerar durante una hora para obtener una textura más firme.
postres mixtos




Estos postrecitos no solo son ideales para personas con intolerancia al gluten, sino también para quienes buscan una opción casera y sin conservantes. Además, al estar hechos con ingredientes simples, pueden adaptarse con frutas frescas, chocolate o galletas para darles un toque final diferente.

