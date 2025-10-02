2 de octubre de 2025 - 22:00

Receta en solo 3 pasos: cómo hacer un budín de frutos rojos sin TACC

Una receta casera sin gluten que aprovecha las frutas de estación. Lleva pocos ingredientes y se realiza en solo 3 pasos.

Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El budín es una receta imperdible para acompañar el café, el té o el mate. Existen muchas versiones pero la alternativa sin gluten cada vez gana más popularidad. Con una base sencilla y frutos de estación se puede lograr un resultado delicioso en casa sin necesidad de pasos complicados.

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de avena en sarten es ideal para tu desayuno proteico

Listo en 5 minutos: este pan de avena en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Por Andrés Aguilera
dieta sin harina: como hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

Dieta sin harina: cómo hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

Por Daniela Leiva

Esta receta destaca por incorporar frutos rojos que aportan frescura y un toque ácido que equilibra el dulzor del budín. Además es apta para quienes deben evitar el gluten gracias a la utilización de premezcla especial. Lo más llamativo es que solo requiere tres pasos básicos para realizarla.

budín sin TACC
Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Ingredientes para el budín sin TACC de frutos rojos

Para elaborar este budín se necesitan:

  • 250 gramos de premezcla sin gluten.
  • 2 huevos.
  • 150 gramos de frutos rojos frescos o congelados.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 200 gramos de azúcar.
  • 50 cc de aceite de girasol.

Estos ingredientes permiten obtener una textura suave y esponjosa sin perder sabor ni calidad.

La premezcla sin gluten es fundamental porque reemplaza a la harina de trigo y asegura que el budín sea apto para celíacos, mientras que los frutos rojos pueden ser frutillas, arándanos o frambuesas que aportan color y antioxidantes naturales beneficiosos para la salud. El aceite de girasol es quien reemplaza la manteca y colabora con una miga más ligera y húmeda.

No olvides el polvo de hornear, porque asegura que la preparación crezca adecuadamente y mantenga su esponjosidad. Esta combinación de ingredientes convierte la receta en una opción práctica y saludable que puede ser disfrutada por todos en la familia sin restricciones.

budín sin TACC
Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Paso a paso para preparar el budín sin gluten en solo 3 movimientos

  1. Primero debemos batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y espumosa. Rápidamente hay que incorporar el aceite de girasol en forma de hilo sin dejar de batir para lograr una masa aireada. Esta base es la clave para un budín esponjoso.
  2. El segundo paso es añadir la premezcla sin gluten junto con el polvo de hornear. Debemos hacerlo de manera gradual y con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado en la primera etapa. En este paso también podemos sumar algunos frutos rojos enharinados con la premezcla para que no se vayan al fondo de la preparación.
  3. Finalmente, el tercer paso, es derramar la mezcla en un molde enmantecado o aceitado y llevarlo al horno precalentado a 180 grados durante unos 35 a 40 minutos. Una vez listo, solo hay que dejar enfriar y decorar con frutos rojos frescos o azúcar impalpable.
budín sin TACC
Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

El budín de frutos rojos sin TACC es una alternativa deliciosa para quienes buscan opciones aptas para celíacos sin renunciar al placer de un buen postre casero. Solo lleva ingredientes simples con la combinación de frutos de estación. En solo 3 pasos tendrás un budín esponjoso y colorido que encanta a grandes y chicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

listo en 5 minutos: este pan de lentejas en sarten es ideal para tus almuerzos saludables

Listo en 5 minutos: este pan de lentejas en sartén es ideal para tus almuerzos saludables

Por Andrés Aguilera
Dejar enfriar antes de cortar garantiza una receta perfecta, que no se rompan y que cada porción mantenga su consistencia ideal.

Receta keto: cómo hacer brownies de chocolate bajo en carbohidratos

Por Redacción
Los ingredientes y pasos de esta receta permiten disfrutar de un flan casero sin horno ni huevos, ideal para quienes buscan alternativas diferentes.

Sin huevos ni horno: receta sin gluten de flan de polenta

Por Lucas Vasquez
Esta receta es muy simple de hacer. Tiene la acidez justa, el aroma perfecto y la jugosidad ideal.

Receta liviana para la semana: pechugas de pollo con limón y hierbas aromáticas en solo 3 pasos

Por Redacción