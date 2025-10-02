Receta en solo 3 pasos: cómo hacer un budín de frutos rojos sin TACC

El budín es una receta imperdible para acompañar el café, el té o el mate. Existen muchas versiones pero la alternativa sin gluten cada vez gana más popularidad. Con una base sencilla y frutos de estación se puede lograr un resultado delicioso en casa sin necesidad de pasos complicados.

Esta receta destaca por incorporar frutos rojos que aportan frescura y un toque ácido que equilibra el dulzor del budín. Además es apta para quienes deben evitar el gluten gracias a la utilización de premezcla especial . Lo más llamativo es que solo requiere tres pasos básicos para realizarla.

Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Estos ingredientes permiten obtener una textura suave y esponjosa sin perder sabor ni calidad.

La premezcla sin gluten es fundamental porque reemplaza a la harina de trigo y asegura que el budín sea apto para celíacos, mientras que los frutos rojos pueden ser frutillas , arándanos o frambuesas que aportan color y antioxidantes naturales beneficiosos para la salud. El aceite de girasol es quien reemplaza la manteca y colabora con una miga más ligera y húmeda.

No olvides el polvo de hornear, porque asegura que la preparación crezca adecuadamente y mantenga su esponjosidad. Esta combinación de ingredientes convierte la receta en una opción práctica y saludable que puede ser disfrutada por todos en la familia sin restricciones.

budín sin TACC Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor. WEB

Paso a paso para preparar el budín sin gluten en solo 3 movimientos

Primero debemos batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y espumosa. Rápidamente hay que incorporar el aceite de girasol en forma de hilo sin dejar de batir para lograr una masa aireada. Esta base es la clave para un budín esponjoso. El segundo paso es añadir la premezcla sin gluten junto con el polvo de hornear. Debemos hacerlo de manera gradual y con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado en la primera etapa. En este paso también podemos sumar algunos frutos rojos enharinados con la premezcla para que no se vayan al fondo de la preparación. Finalmente, el tercer paso, es derramar la mezcla en un molde enmantecado o aceitado y llevarlo al horno precalentado a 180 grados durante unos 35 a 40 minutos. Una vez listo, solo hay que dejar enfriar y decorar con frutos rojos frescos o azúcar impalpable.

El budín de frutos rojos sin TACC es una alternativa deliciosa para quienes buscan opciones aptas para celíacos sin renunciar al placer de un buen postre casero. Solo lleva ingredientes simples con la combinación de frutos de estación. En solo 3 pasos tendrás un budín esponjoso y colorido que encanta a grandes y chicos.