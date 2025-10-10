Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de limón saludables en pocos minutos

Las galletitas de limón son un clásico infaltable en la merienda argentina, pero su versión tradicional suele incluir harina de trigo y azúcar refinada. Esta alternativa saludable mantiene el sabor y la textura original, pero con ingredientes más livianos y naturales.
Con harina de almendras y el dulzor del edulcorante, se logra una masa tierna, perfumada y lista en pocos minutos.
Ingredientes para galletitas de limón saludables
-
1 huevo.
-
150 g de harina de almendras (sin TACC).
-
40 g de edulcorante granulado apto para horno.
-
Ralladura de 1 limón grande.
-
2 cucharadas de jugo de limón natural.
-
2 cucharadas de aceite de coco o girasol.
-
1 pizca de polvo de hornear sin gluten.
Estos ingredientes permiten lograr galletitas crocantes por fuera y suaves por dentro, con un sabor fresco y natural.
Recetas fáciles: paso a paso en pocos minutos
-
En un bol, batir el huevo con el edulcorante hasta integrar bien.
-
Agregar el aceite, la ralladura y el jugo de limón.
-
Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear, mezclando hasta obtener una masa firme.
-
Formar pequeñas bolitas y aplastarlas sobre una placa con papel manteca.
-
Hornear a 180 °C durante 10 minutos, hasta que los bordes estén levemente dorados.
-
Retirar y dejar enfriar para que tomen consistencia.
El resultado son galletitas livianas, aromáticas y con ese toque cítrico característico que combina perfecto con un té o mate.
Cocina saludable con aroma a hogar
Estas galletitas de limón sin harina ni azúcar son una opción perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.
Aportan grasas saludables, proteínas vegetales y mucha frescura gracias al limón.
Pueden personalizarse agregando coco rallado, chips de chocolate sin azúcar o semillas de amapola. Una de esas recetas simples que transforman la cocina cotidiana en un espacio más saludable y lleno de sabor natural.