10 de octubre de 2025 - 09:40

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de limón saludables en pocos minutos

Las recetas de cocina saludable enseñan trucos para preparar galletitas de limón, sin harina ni azúcar, livianas y con aroma cítrico.

galletitas limón (1)
Por Andrés Aguilera

Las galletitas de limón son un clásico infaltable en la merienda argentina, pero su versión tradicional suele incluir harina de trigo y azúcar refinada. Esta alternativa saludable mantiene el sabor y la textura original, pero con ingredientes más livianos y naturales.

Con harina de almendras y el dulzor del edulcorante, se logra una masa tierna, perfumada y lista en pocos minutos.

Ingredientes para galletitas de limón saludables

  • 1 huevo.

  • 150 g de harina de almendras (sin TACC).

  • 40 g de edulcorante granulado apto para horno.

  • Ralladura de 1 limón grande.

  • 2 cucharadas de jugo de limón natural.

  • 2 cucharadas de aceite de coco o girasol.

  • 1 pizca de polvo de hornear sin gluten.

Estos ingredientes permiten lograr galletitas crocantes por fuera y suaves por dentro, con un sabor fresco y natural.

galletitas limón (2)

Recetas fáciles: paso a paso en pocos minutos

  • En un bol, batir el huevo con el edulcorante hasta integrar bien.

  • Agregar el aceite, la ralladura y el jugo de limón.

  • Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear, mezclando hasta obtener una masa firme.

  • Formar pequeñas bolitas y aplastarlas sobre una placa con papel manteca.

  • Hornear a 180 °C durante 10 minutos, hasta que los bordes estén levemente dorados.

  • Retirar y dejar enfriar para que tomen consistencia.

El resultado son galletitas livianas, aromáticas y con ese toque cítrico característico que combina perfecto con un té o mate.

galletitas limón (3)

Cocina saludable con aroma a hogar

Estas galletitas de limón sin harina ni azúcar son una opción perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

Aportan grasas saludables, proteínas vegetales y mucha frescura gracias al limón.

Pueden personalizarse agregando coco rallado, chips de chocolate sin azúcar o semillas de amapola. Una de esas recetas simples que transforman la cocina cotidiana en un espacio más saludable y lleno de sabor natural.

