Muffins de avena y miel saludables: sin azúcar, ni edulcorantes artificiales

Si buscas un snack saludable, fácil de hacer y con un toque dulce sin necesidad de azúcar, estos muffins de avena y miel son la opción perfecta. Con ingredientes naturales y nutritivos, esta es una de las recetas más recomendadas para quienes desean disfrutar de una comida deliciosa sin comprometer su bienestar.
En el mundo de la nutrición, reducir el consumo de azúcar es una de las claves para una alimentación equilibrada. La miel, además de aportar dulzura, tiene propiedades antioxidantes y energéticas, mientras que la avena es una fuente de fibra ideal para mantener una buena digestión. Con esta combinación, lograrás unos muffins esponjosos, sabrosos y saludables.
Estos muffins son una alternativa ideal dentro de las recetas de desayunos y meriendas saludables, aportando energía sin azúcares añadidos.
Paso a paso para preparar los muffins
Precalentar el horno a 180 grados y engrasar un molde para muffins.
Mezclar en un bol la avena, el polvo de hornear y la canela.
Batir los huevos con la miel, la esencia de vainilla y la leche e Incorporar a la mezcla de secos.
Agregar las nueces y revolver hasta lograr una masa homogénea.
Llenarlos moldes hasta ¾ de su capacidad y hornea por 20 minutos o hasta que estén dorados.
Dejar enfriar y disfruta esta deliciosa preparación, ideal para acompañar con un té o café.
Estas recetas no solo son deliciosas, sino que también son una excelente opción para una nutrición equilibrada. Incorporarlas en tu dieta diaria te permitirá disfrutar de una comida sana sin renunciar al sabor.