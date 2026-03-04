4 de marzo de 2026 - 11:05

Muffins de avena y miel saludables: sin azúcar, ni edulcorantes artificiales

Estos muffins son ideales para cuidar tu nutrición con una comida saludable. Con esta preparación, no se siente culpa.

Esta receta es perfecta para cuidar la alimentación.

Esta receta es perfecta para cuidar la alimentación.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Si buscas un snack saludable, fácil de hacer y con un toque dulce sin necesidad de azúcar, estos muffins de avena y miel son la opción perfecta. Con ingredientes naturales y nutritivos, esta es una de las recetas más recomendadas para quienes desean disfrutar de una comida deliciosa sin comprometer su bienestar.

Leé además

Descubrí todo lo que podés hacer con cáscaras de Palta.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Por Sofía Serelli
que es el budin de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Qué es el budín de pan napolitano: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera

En el mundo de la nutrición, reducir el consumo de azúcar es una de las claves para una alimentación equilibrada. La miel, además de aportar dulzura, tiene propiedades antioxidantes y energéticas, mientras que la avena es una fuente de fibra ideal para mantener una buena digestión. Con esta combinación, lograrás unos muffins esponjosos, sabrosos y saludables.

Recetas
Esta receta es perfecta para cuidar la alimentación.

Esta receta es perfecta para cuidar la alimentación.

Ingredientes

Para preparar esta deliciosa receta, necesitarás ingredientes fáciles de conseguir y llenos de beneficios para tu nutrición:

  • 2 tazas de avena.
  • 2 huevos.
  • ½ taza de miel.
  • 1 taza de leche (puede ser vegetal o de vaca).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • ½ cucharadita de canela.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • ½ taza de nueces picadas (opcional).
Recetas
Esta receta es perfecta para cuidar la alimentación.

Esta receta es perfecta para cuidar la alimentación.

Estos muffins son una alternativa ideal dentro de las recetas de desayunos y meriendas saludables, aportando energía sin azúcares añadidos.

Paso a paso para preparar los muffins

  1. Precalentar el horno a 180 grados y engrasar un molde para muffins.
  2. Mezclar en un bol la avena, el polvo de hornear y la canela.
  3. Batir los huevos con la miel, la esencia de vainilla y la leche e Incorporar a la mezcla de secos.
  4. Agregar las nueces y revolver hasta lograr una masa homogénea.
  5. Llenar los moldes hasta ¾ de su capacidad y hornea por 20 minutos o hasta que estén dorados.
  6. Dejar enfriar y disfruta esta deliciosa preparación, ideal para acompañar con un té o café.

Estas recetas no solo son deliciosas, sino que también son una excelente opción para una nutrición equilibrada. Incorporarlas en tu dieta diaria te permitirá disfrutar de una comida sana sin renunciar al sabor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

jordi cruz, chef estrella michelin: las especias se tienen que despertar antes de cocinar. el calor ayuda...

Jordi Cruz, chef estrella Michelin: "Las especias se tienen que despertar antes de cocinar. El calor ayuda..."

Por Daniela Leiva
ni en 160° ni en 200°: a que temperatura conviene usar la freidora de aire para gastar menos electricidad

Ni en 160° ni en 200°: a qué temperatura conviene usar la freidora de aire para gastar menos electricidad

Por Andrés Aguilera
que significa que una persona nunca apague el televisor aunque no lo este mirando, segun la psicologia

Qué significa que una persona nunca apague el televisor aunque no lo esté mirando, según la psicología

Por Ignacio Alvarado
La furia silenciosa de los hombres mayores: la psicología lo explica. 

Según la psicología, esta es la rabia silenciosa que muchos hombres mayores arrastran desde hace décadas

Por Sofía Serelli