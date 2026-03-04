No es té de manzanilla: la infusión que tenés en casa que podría ayudarte a bajar colesterol y presión

En la búsqueda de alternativas al café que puedan beneficiar la salud cardiovascular , una bebida milenaria vuelve una y otra vez a la escena: el té verde . Y lo que muchos se preguntan es si esta infusión es realmente el mejor sustituto del café para cuidar el corazón .

La respuesta, como suele pasar en nutrición, no es absoluta, pero sí está respaldada por evidencia científica real que vale la pena conocer antes de tomar decisiones de salud.

El té verde proviene de Camellia sinensis y es especialmente rico en compuestos bioactivos llamados catequinas, entre ellos el galato de epigalocatequina (EGCG), potentes antioxidantes que pueden influir en procesos vinculados a la salud de los vasos sanguíneos y el metabolismo lipídico . Estos efectos lo posicionan como uno de los candidatos naturales más estudiados en relación con la salud cardiometabólica.

Según una revisión científica publicada en Frontiers in Nutrition, la suplementación con extracto de té verde se asoció con mejoras significativas en varios factores de riesgo cardiovascular , incluyendo la reducción de colesterol total y LDL (“colesterol malo”), disminución de marcadores de glucosa en sangre y presión arterial diastólica, así como un aumento moderado del HDL (“colesterol bueno”).

Otro estudio publicado en PMC encontró que el consumo habitual de esta infusión se relacionó con una menor prevalencia de eventos cardiovasculares y con una reducción en la presión arterial tanto sistólica como diastólica en participantes que consumían té verde de manera regular.

Estos beneficios se atribuyen principalmente a los polifenoles que conforman este té, que ayudan a reducir el estrés oxidativo, mejorar la función endotelial y modular respuestas inflamatorias, todos ellos factores clave en la salud vascular. La evidencia indica que más allá de la cafeína (que en el té verde es menor que en el café), son estos compuestos antioxidantes los que ejercen un impacto positivo.

El té verde no es el sustituto absoluto del café

Sin embargo, es importante aclarar que “mejor sustituto” no implica un reemplazo absoluto del café para todas las personas. El café también tiene beneficios propios cuando se consume con moderación, como efectos antioxidantes y mejoras en la sensibilidad a la insulina.

Pero si el objetivo principal es cuidar el corazón y reducir riesgo cardiovascular, integrar té verde en la rutina diaria puede aportar valor cuando se lo incluye como parte de una alimentación equilibrada, actividad física regular y manejo del estrés.