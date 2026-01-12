12 de enero de 2026 - 09:58

El truco casero para enfriar una bebida en menos de 5 minutos sin usar freezer

Con este truco simple y rápido, enfriar una bebida en casa es posible sin freezer, usando elementos comunes del hogar, ideal para días de verano.

Un truco doméstico se vuelve clave para bebidas frías en pleno verano.
Foto:

Por Ignacio Alvarado

Un truco doméstico se vuelve clave para bebidas frías en pleno verano.

La clave está en aplicar principios simples que pueden resolverse con objetos habituales del hogar, algo especialmente valorado durante el verano. El método es sencillo y efectivo, y se basa en acelerar el intercambio de temperatura entre el envase y el entorno.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Para poner en práctica este truco, solo necesitás un recipiente amplio, agua fría, hielo y sal gruesa o fina. Colocá la bebida dentro del recipiente, agregá agua hasta cubrirla y sumá una buena cantidad de hielo. Luego, incorporá sal y girá suavemente la botella o lata durante unos minutos.

La sal reduce el punto de congelación del hielo, lo que provoca que el agua absorba el calor de la bebida más rápido. Este proceso físico permite que las bebidas bajen su temperatura en muy poco tiempo, incluso más rápido que si se colocaran quietas en una heladera.

image
Un truco doméstico se vuelve clave para bebidas frías en pleno verano.

Por qué funciona mejor que otros métodos

A diferencia del freezer, donde el frío actúa de forma gradual y desigual, este truco genera contacto constante entre el envase y el agua helada. Además, el movimiento acelera la transferencia térmica. Por eso, en apenas tres a cinco minutos, la bebida alcanza una temperatura ideal para consumir, algo muy útil en reuniones improvisadas en el hogar.

Otro punto a favor es que no altera el sabor ni la textura, como puede ocurrir cuando una bebida se congela parcialmente.

Cuándo conviene usarlo

Este método es ideal para encuentros sociales, asados, cumpleaños o cualquier situación típica del verano en la que el tiempo apremia. También resulta práctico para quienes no quieren sobrecargar el freezer o necesitan una solución inmediata.

Incorporar este truco a la rutina demuestra que, con pequeños gestos y conocimiento práctico, el hogar puede ofrecer soluciones rápidas y efectivas para disfrutar mejor las bebidas, incluso en los días más calurosos.

