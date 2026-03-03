Cómo hacer "tortilla de la realeza" solo con tres huevos y en minutos

Una receta mínima que demuestra que, a veces, menos es más y que con pocos ingredientes también se puede lograr algo diferente y sabroso.

La cocina casera vuelve a ganar terreno, hay recetas que sorprenden por su simpleza y por la historia que arrastran detrás. La llamada “tortilla de la realeza” es una de ellas, una preparación que no lleva harina, no necesita leche ni polvo de hornear y tampoco exige técnica profesional.

Con apenas tres huevos y agua hirviendo, esta preparación promete una textura distinta a la tortilla clásica que hacemos en la sartén y se resuelve en cuestión de minutos. Ideal para un almuerzo liviano, una cena rápida o incluso para salir del paso cuando la heladera está casi vacía.

El nombre suena pomposo, pero el procedimiento es austero. La clave está en la cocción con vapor intenso que genera el agua recién hervida. Ese golpe de calor transforma la mezcla y le da una consistencia suave, aireada y húmeda, muy diferente a la tortilla tradicional más dorada y compacta. Solo necesitás una olla y un recipiente resistente al calor.

Además, es una opción interesante para quienes buscan evitar harinas o reducir el consumo de ultraprocesados. Los huevos aportan proteínas de buena calidad y grasas que generan saciedad. Si bien la versión original es básica, después cada uno puede sumar lo que tenga a mano: un poco de queso rallado, hierbas frescas o sal y pimienta para realzar el sabor.

1 taza de agua hirviendo

Sal a gusto

Pimienta (opcional)

Un chorrito de aceite para engrasar el recipiente El paso a paso para preparar la tortilla Poné a hervir agua en una pava o en una olla. Necesitás que esté en ebullición fuerte al momento de usarla. Mientras tanto, rompé los tres huevos en un bowl y batilos apenas con un tenedor o batidor de mano, sin incorporar demasiado aire. Sumá sal y pimienta a gusto. Engrasá levemente un recipiente apto para calor (puede ser un bowl de vidrio grueso o de acero inoxidable). Verté la mezcla de huevos en el recipiente. Colocá el recipiente dentro de una olla más grande y volcá con cuidado el agua hirviendo alrededor, sin que el agua entre en la preparación. El agua debe cubrir aproximadamente la mitad del recipiente. Tapá la olla y dejá cocinar durante 5 a 7 minutos. El vapor hará que la tortilla se cocine de manera pareja. Retirá con cuidado, dejá reposar un minuto y desmoldá pasando un cuchillo por los bordes si es necesario. El resultado es una tortilla suave, casi como un flan salado, que se puede cortar en porciones y acompañar con una ensalada fresca, unas rodajas de tomate o incluso una palta pisada con limón.