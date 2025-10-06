6 de octubre de 2025 - 16:45

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

No es el air fryer. Una alternativa moderna al microondas gana terreno en los hogares por cocinar varias comidas a la vez y por su bajo consumo eléctrico.

Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Durante años, el microondas fue el electrodoméstico que nos hizo ganar tiempo y en la actualidad continúa siendo un elemento útil por su practicidad. Sin embargo, un nuevo aparato amenaza con quitarle el trono. Su funcionamiento es simple, su consumo de energía es menor y logra resultados más naturales. Muchos ya lo consideran imprescindible en la cocina.

Leé además

adios a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Adiós a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Por Andrés Aguilera
adios a las mesas ratonas clasicas: el nuevo invento que es tendencia para aprovechar todo el espacio

Adiós a las mesas ratonas clásicas: el nuevo invento que es tendencia para aprovechar todo el espacio

Por Andrés Aguilera

Este dispositivo no tiene que ver con la freidora de aire. Utiliza un sistema de aire caliente que circula a gran velocidad y logra dorar los alimentos sin freírse ni calentarse en exceso. Gracias a su tecnología se evita la pérdida de sabor o textura, lo que lo vuelve una alternativa mucho más saludable que el microondas. Además, puede cocinar varios platos al mismo tiempo.

reemplazo de microondas
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Qué es el horno convector eléctrico y por qué se volvió el reemplazo del microondas

El convector eléctrico, también conocido como horno de convección, se destaca por su capacidad de calentar el aire de manera uniforme y distribuirlo por todo el espacio interno.

  • A diferencia del microondas, no utiliza ondas electromagnéticas ni calienta de forma desigual, lo que garantiza una cocción homogénea.
  • Su función es capaz de cocinar carnes, verduras, panes o incluso postres en menos tiempo que un horno tradicional.
  • Además, la mayoría de los modelos modernos cuentan con bandejas o rejillas que permiten preparar varios platos a la vez. De esta manera, se reduce el tiempo total de cocción y por eso se optimiza el uso de energía eléctrica.
  • Otro punto a favor del convector eléctrico es que conserva los nutrientes de los alimentos.

Según un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), los hornos de convección pueden ahorrar hasta un 20% más de energía que los hornos convencionales y calientan más rápido que un microondas. Además, no generan el efecto de recalentamiento irregular tan común en comidas preparadas con microondas.

reemplazo de microondas
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Qué ventajas y usos prácticos posee el convector eléctrico en la cocina diaria

  • Una de las principales ventajas de este electrodoméstico es su versatilidad. Puede asar, gratinar, hornear o recalentar sin necesidad de agregar aceites ni líquidos.
  • Su tecnología de circulación de aire caliente logra una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, lo que resulta ideal para quienes buscan comidas más saludables.

Es fácil de limpiar

Los microondas suelen acumular grasa y residuos, pero el convector posee bandejas removibles que se lavan fácilmente y materiales antiadherentes. Esto lo convierte en una opción práctica para el uso diario, incluso en cocinas pequeñas.

Consumo energético

Los dispositivos de convección reducen el uso de energía en el hogar respecto a hornos eléctricos o microondas de gran tamaño. Además, al no depender de vapor ni radiación, el calor se aprovecha mejor y hace que los alimentos conserven su humedad natural.

reemplazo de microondas
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

El convector eléctrico puede ganarle terreno al microondas en poco tiempo. En algunos países, como Estados Unidos es un beneficio por todos los aspectos que representa en la forma de cocinar. Su capacidad para preparar múltiples alimentos a la vez, y el ahorro de energía son los requisitos positivos que hacen de este electrodoméstico una nueva tendencia favorable en distintas cocinas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las características de estos recipientes explican por qué cada vez más familias optan por la tendencia de dejar el plástico.

Adiós a los tuppers: la tendencia europea que los reemplaza y gana terreno por salud y seguridad

Por Redacción
pesas rusas: por que los expertos recomiendan entrenar con ellas

Pesas rusas: por qué los expertos recomiendan entrenar con ellas

Por Camilo Clavel
Cáncer, el más protector de los signos del zodíaco, según la astrología y el horóscopo, no puede evitar cuidar a todos.

Qué signo del zodíaco se preocupa por todo y todos

Por Ignacio Alvarado
Esta planta necesita sembrarse o plantarse en climas cálidos de primavera para luego desarrollarse en plenitud.

La planta perenne que debe sembrarse antes del verano: atrae polinizadores como abejas y mariposas

Por Redacción