Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Durante años, el microondas fue el electrodoméstico que nos hizo ganar tiempo y en la actualidad continúa siendo un elemento útil por su practicidad. Sin embargo, un nuevo aparato amenaza con quitarle el trono. Su funcionamiento es simple, su consumo de energía es menor y logra resultados más naturales. Muchos ya lo consideran imprescindible en la cocina.

Adiós a las mesas ratonas clásicas: el nuevo invento que es tendencia para aprovechar todo el espacio

Adiós a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Este dispositivo no tiene que ver con la freidora de aire. Utiliza un sistema de aire caliente que circula a gran velocidad y logra dorar los alimentos sin freírse ni calentarse en exceso. Gracias a su tecnología se evita la pérdida de sabor o textura, lo que lo vuelve una alternativa mucho más saludable que el microondas. Además, puede cocinar varios platos al mismo tiempo.

El convector eléctrico, también conocido como horno de convección, se destaca por su capacidad de calentar el aire de manera uniforme y distribuirlo por todo el espacio interno.

Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Según un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) , los hornos de convección pueden ahorrar hasta un 20% más de energía que los hornos convencionales y calientan más rápido que un microondas. Además, no generan el efecto de recalentamiento irregular tan común en comidas preparadas con microondas.

reemplazo de microondas Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez. WEB

Qué ventajas y usos prácticos posee el convector eléctrico en la cocina diaria

Una de las principales ventajas de este electrodoméstico es su versatilidad . Puede asar, gratinar, hornear o recalentar sin necesidad de agregar aceites ni líquidos.

. Puede o sin necesidad de agregar ni Su tecnología de circulación de aire caliente logra una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, lo que resulta ideal para quienes buscan comidas más saludables.

Es fácil de limpiar

Los microondas suelen acumular grasa y residuos, pero el convector posee bandejas removibles que se lavan fácilmente y materiales antiadherentes. Esto lo convierte en una opción práctica para el uso diario, incluso en cocinas pequeñas.

Consumo energético

Los dispositivos de convección reducen el uso de energía en el hogar respecto a hornos eléctricos o microondas de gran tamaño. Además, al no depender de vapor ni radiación, el calor se aprovecha mejor y hace que los alimentos conserven su humedad natural.

reemplazo de microondas Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez. WEB

El convector eléctrico puede ganarle terreno al microondas en poco tiempo. En algunos países, como Estados Unidos es un beneficio por todos los aspectos que representa en la forma de cocinar. Su capacidad para preparar múltiples alimentos a la vez, y el ahorro de energía son los requisitos positivos que hacen de este electrodoméstico una nueva tendencia favorable en distintas cocinas.