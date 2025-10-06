En los últimos años, la tendencia en decoración del hogar se inclinó hacia los muebles inteligentes: piezas funcionales que no solo decoran, sino que también optimizan el espacio y simplifican la rutina diaria . En ese contexto, las mesas de luz tradicionales fueron reemplazadas por modelos multifuncionales.

Estos tienen enchufes integrados y compartimentos ocultos, ideales para habitaciones pequeñas o ambientes modernos.

Estas mesas inteligentes permiten cargar celulares, tablets o notebooks sin necesidad de múltiples cables ni adaptadores.

Algunos modelos incluso incluyen superficies de carga inalámbrica , ventiladores discretos y iluminación LED regulable , ideal para leer sin encandilar o ambientar con luz cálida.

Los nuevos modelos priorizan líneas simples, materiales nobles y sustentables. Se destacan los diseños en madera natural, bambú o MDF lacado , combinados con patas metálicas o terminaciones en color negro mate.

Adiós a las mesas de luz clásicas el nuevo invento que es tendencia para sumar diseño y puertos USB (1)

Además, muchos incluyen cajones con cierre suave, estantes ocultos o incluso bases giratorias, que amplían la funcionalidad sin romper la armonía visual.

Adiós a las mesas de luz clásicas el nuevo invento que es tendencia para sumar diseño y puertos USB (3)

Según un informe del portal Houzz 2025, el 67% de los compradores de muebles de dormitorio prioriza el diseño con función tecnológica integrada frente a las piezas tradicionales.

Esto convierte a las mesas de luz con puertos USB y cargadores inalámbricos en una de las categorías más buscadas del año.

Más que un mueble, una estación de carga y confort

Estas mesas no solo resuelven la carga de dispositivos, sino que también reducen el desorden y mejoran la estética general del dormitorio.

Algunos modelos premium ofrecen asistentes de voz integrados o conexión Bluetooth, permitiendo controlar la música o las luces desde la propia mesa.

Adiós a las mesas de luz clásicas el nuevo invento que es tendencia para sumar diseño y puertos USB (2)

Entre las opciones más populares se encuentran las mesas con tapa elevable, que esconden espacio para guardar cables o pequeños objetos personales, y las que incorporan paneles LED táctiles o sensores de movimiento.