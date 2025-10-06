6 de octubre de 2025 - 11:09

Cómo hacer para que las milanesas fritas no absorban tanto aceite

Con estos trucos simples vas a lograr milanesas crocantes, sabrosas y livianas, ideales para cuidar tu salud y mantener tu hogar sin olor a cocina.

Con trucos simples de cocina, lográ milanesas crocantes y livianas para tu hogar.

Con trucos simples de cocina, lográ milanesas crocantes y livianas para tu hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Las milanesas fritas son un clásico de la cocina argentina, pero muchas veces el resultado no es el esperado: quedan grasosas y empapadas en aceite. La buena noticia es que existen trucos muy simples para evitarlo, conservando todo su sabor y textura.

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de miel en sarten es ideal para acompanar un mate o un te caliente

Listo en 5 minutos: este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente

Por Andrés Aguilera
Esta receta logra un plato completo, ideal para cualquier día de la semana sin perder el toque saludable que todos buscan.

Cómo hacer arroz primavera en 5 pasos: receta económica, sencilla y saludable

Por Redacción

Uno de los errores más comunes en el hogar es freír las milanesas a temperatura baja. Cuando el aceite no está lo suficientemente caliente, el pan rallado absorbe más grasa. Por eso, el primer truco consiste en calentar bien el aceite antes de empezar. La temperatura ideal ronda los 170 a 180 °C.

image
Con trucos simples de cocina, logr&aacute; milanesas crocantes y livianas para tu hogar.

Con trucos simples de cocina, lográ milanesas crocantes y livianas para tu hogar.

Trucos efectivos para una fritura más saludable

Un buen secreto de cocina es dejar reposar las milanesas ya empanadas en la heladera durante al menos 30 minutos antes de freírlas. Este paso permite que el pan se adhiera mejor, evitando que se desprenda y absorba más aceite. Es uno de los trucos más usados por chefs y amas de casa.

Otra técnica práctica en el hogar consiste en secar las milanesas con papel de cocina apenas salen de la sartén. Esto ayuda a retirar el exceso de grasa sin alterar el sabor. Además, colocarlas sobre una rejilla, en lugar de un plato, permite que el aire circule y la parte inferior no se humedezca.

image
Con trucos simples de cocina, logr&aacute; milanesas crocantes y livianas para tu hogar.

Con trucos simples de cocina, lográ milanesas crocantes y livianas para tu hogar.

También podés optar por usar una mezcla de pan rallado y copos de maíz triturados. Este truco no solo aporta una textura más crujiente, sino que además reduce la absorción de aceite, logrando una fritura más liviana y dorada.

Freír no tiene por qué ser sinónimo de comida pesada. Con estos trucos de cocina, podés disfrutar de unas milanesas sabrosas, crocantes y mucho más saludables. En el hogar, el equilibrio entre sabor y practicidad siempre es posible, solo hace falta conocer las técnicas adecuadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conservá el ajo en tu hogar con trucos fáciles y útiles para la cocina.

Cómo hacer que el ajo dure meses sin ponerse feo

Por Ignacio Alvarado
listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

Listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

Por Andrés Aguilera
Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Receta en solo 3 pasos: cómo hacer un budín de frutos rojos sin TACC

Por Lucas Vasquez
este el truco de limpieza para dejar la mesada de tu cocina como nueva

Este el truco de limpieza para dejar la mesada de tu cocina como nueva

Por Camilo Clavel