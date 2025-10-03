Cómo hacer que el ajo dure meses sin ponerse feo

Con simples trucos podés conservar el ajo durante meses en tu hogar y mejorar su uso en la cocina sin perder sabor ni frescura.

El ajo es uno de los ingredientes más importantes en la cocina, presente en salsas, guisos y adobos. Sin embargo, suele suceder que, al comprarlo en cantidad, se deteriora antes de poder aprovecharlo por completo. La buena noticia es que existen trucos sencillos para prolongar su duración en el hogar.

Lo primero que tenés que saber es que el ajo necesita un ambiente fresco y seco. Guardarlo en lugares húmedos o con poca ventilación acelera su deterioro. Por eso, uno de los trucos más efectivos es conservarlo en una bolsa de tela o malla, lo que permite que circule el aire en la cocina.

Trucos caseros para conservar el ajo fresco Un método muy popular en el hogar consiste en congelar los dientes de ajo. Solo tenés que pelarlos, guardarlos en una bolsa hermética y llevarlos al freezer. De esta manera, se mantienen durante meses y podés usarlos directamente en la cocina, evitando desperdicios y ahorrando tiempo.

Otro de los trucos más utilizados es conservar el ajo en aceite. Colocá los dientes pelados en un frasco y cubrilos completamente con aceite de oliva. Este método no solo alarga su vida útil, sino que además te regala un aceite saborizado ideal para realzar cualquier plato en el hogar.

También podés secar los dientes de ajo en el horno a baja temperatura. Una vez deshidratados, se pueden triturar para obtener polvo de ajo casero, un recurso muy práctico en la cocina. Con este truco, no solo lo conservás, sino que también sumás una nueva forma de condimentar tus comidas.

En conclusión, el ajo puede durar mucho más de lo que creías si aplicás estos sencillos trucos. Conservarlo correctamente en tu hogar no solo evita desperdicios, sino que también te asegura tener siempre a mano un ingrediente clave para la cocina diaria.